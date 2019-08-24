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陳麗卿：用形象管理把自己完全展現出來，讓實力可以被看到！

2019-08-24 09:00一刻鯨選

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 陳麗卿 02【危機處理，劍橋事件祖克伯穿搭策略】

今天我想要透過一個真實案例，跟你分享：衣服是可以幫助你成功的一個策略。

而這個案件就是知名的，臉書劍橋分析事件。我們知道劍橋分析事件，他透露了客戶的一個訊息，它成為臉書成立十四年來最大的一個危機，它也讓臉書的創辦人，也就是執行長祖克伯，需要親自赴國會來出席這個聽證會。

事實上，祖克伯這兩天，他非常順利的通過了聽證會的一個考驗。當然，這個除了他的團隊精心策劃回答問題的內容，還有專業背景；我覺得正確形象策略的使用，它也是功不可沒。

今天我要來分享祖克伯當天的一個形象策略，可是在這個之前，我想先跟朋友們分享在形象管理很重要的部落服概念。

部落服概念就是人以群分、物以類聚。相同的一群人，他們的穿著會是很類似的，所以我們在社會上，我們會看到穿著品味還是穿著型式跟我們很類似的人，我們會認為他是跟我們相同思考、相同文化的人，這個就是部落服概念。

而祖克伯當天就大大的運用了部落服概念。

我們知道，所有的選擇都不是偶然，而是一個策略，稍微改變一下穿著，或許會引導並創造你的結果。

形象管理就很像是游泳，等到掉到水裡再學游泳，那就來不及了。我覺得世界上有一些事情可以到達那個時候再做，可是有一些事情我們需要先做，它會陪你到達那個地方。

我想就像是游泳，我想就像是形象管理，當你學會形象管理的技術，每一天利用形象管理把自己完全的展現出來，讓你的實力可以被看到，它會陪你在職場上走過你最棒的每一天。

領導者的形象管理學（圖／一刻鯨選　提供）
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領導者的形象管理學（圖／一刻鯨選　提供）
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一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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