打破外食=不健康！這樣吃外食也能健康又營養！

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 周佑庭 02【加班無止盡──「慢性疲勞」外食怎麼吃？】

如果我們最近工作時間拉得很長，就算休息了，也沒有辦法很好地恢復體力，我們要懷疑是不是和身體的自由基過度累積有關！這時候，別忘記適度地來幫助身體補充一些維生素C、薑黃素、維生素E的食物，在三餐之間或是三餐的點心裡面，你可以儘量選擇含有這些營養素的食物來源，它們都能夠幫助我們適度緩解疲勞哦！

最後再幫大家複習一次，哪些食物含有維生素C呢 ？在便利商店當中，最容易買到的芭樂，芭樂維生素C堪稱水果界的冠軍，比奇異果還要多哦！除此之外，量販店裡也很容易買到的橘子、柳丁，也是很好的食物來源。除了選擇喝咖啡消除疲勞之外，也別忘了芭樂、奇異果、橘子、柳丁也都是你的加班好朋友！

另外，薑黃素最豐富的食物來源則是咖哩，記得選擇燉煮類型的咖哩，像是：咖哩雞、咖哩豬、咖哩牛，會比起炸豬排或者是炸雞塊等，更加的好。

而維生素E，在堅果當中都非常的豐富。像是：杏仁、榛果、核桃裡面都有，那最好是要選擇所謂低溫烘焙或者是生果，而不要選擇經過高溫烘烤或油炸的類型。

最後再小小提醒一下，如果你真的覺得太疲憊的話，透過適度地走動或伸展，也能夠幫助把身體的疲勞，進行緩和和釋放。但最治本的方法，還是需要充分的休息和睡眠，也儘可能的調整工作的負荷和生活節奏哦！

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營養師帶你從外食吃回健康（圖／一刻鯨選 提供） 分享 facebook

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