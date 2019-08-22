韋瓦第「四季」，走入《春》之夢遊仙境

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 劉岠渭 02【導聆大師劉岠渭的古典音樂大賞】

協奏曲是作曲家為一件獨奏樂器及管弦樂團而寫的音樂，這件獨奏樂器如果是鋼琴，就叫鋼琴協奏曲，如果是大提琴，就叫大提琴協奏曲，依此類推，一首協奏曲是由快慢快三個樂章構成，這種結構在四百多年前的巴洛克早期，當協奏曲產生的時候，就已經奠定下來了。

我們現在要欣賞的是韋瓦第（Antonio Lucio Vivaldi）的小提琴協奏曲，韋瓦第出生於1678年，去世於1741年，是巴洛克時期義大利最偉大的作曲家，他的作品非常多，光是小提琴協奏曲就寫了250首左右，而其中最為知名的就是四季《春》、《夏》、《秋》、《冬》這四首，這四首協奏曲，非常與眾不同的是，韋瓦第不只為每首協奏曲冠上一個標題，他還在總譜某些地方附加文字，作為相關情境的描述。

春天的第一樂章，首先是由樂隊演奏這樣的一段音樂，，在這段音樂的樂譜上方，作曲家寫著「春天來了」，充滿著喜悅氣氛的音樂，我們稱這段音樂為A段。

接下來的音樂，樂譜上寫著「鳥兒歌唱著」，這裡有兩把獨奏小提琴在模仿著鳥兒的鳴叫，音樂與A段完全不同，所以我們可以稱它為B段。接下來又會是A段，雖然比較短，但我們可從那明確果決的節奏認出它。

接下來的音樂，樂譜註明著「泉水飛濺」，我們聽到樂隊輕輕地演奏著一段迷濛抒情的旋律，它既不是A也不是B，所以是C段。

接著在短短的A段之後，出現了一陣暴風雨，它是一段雷電交加的音樂，那麼這應該就是D段了。

接著A段又會回來了，這次的A段雖然依舊明確果決，卻因為轉到了小調，因此音樂會蒙上一股淡淡的哀傷，這淡淡的哀傷也影響到隨後出現的被描述為雨過天青的E段，在這E段裡，我們似乎也聽到了鳥兒的鳴叫。

接下來A段又出現了，並且帶出一段沒有附加情境描繪的音樂，因此我們可稱它為F段，在這裡獨奏小提琴表達著純粹的清晰和優美，在它之後韋瓦第就以A段結束了這個樂章。

《春》的第一樂章就這樣結束了。

音樂來源：John Harrison〈Violin Concerto in E major, RV 269 'Spring' - I. Allegro〉 免費授權版

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