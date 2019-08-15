走過地獄幽谷，周思齊的回甘球涯！

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 周思齊 01【人生如賽場，跌宕起伏驗心志】

周思齊如願踏上職業棒球之路，然而職棒世界的複雜，卻重擊了他單純愛棒球的心。回想起2008年又稱作「黑米事件」的假球案，周思齊覺得自己就像走進了地獄幽谷……

覺得很可怕啊，怎麼會發生在自己身上，以前是用聽到的嘛，我聽著人家說，然後現在是變成「我自己要說」，那蠻可怕的。就是你會覺得說那地獄，是一步一步的接近，然後我已經踏進去那個地獄了，變成這樣子；然後甚至，我有可能會因為這樣子而......我覺得是死啦！因為我覺得不能打棒球，對我來說我覺得蠻痛苦，跟死掉一樣；對一個棒球選手來說是這樣子。

也因為在當時被挾持，然後被恐嚇、利誘，所有種種的那些對待嘛，當然到我現在還是歷歷在目嘛。那我覺得，從我自己書上學到的一些經驗跟知識跟智慧，然後讓我獲取到一些方式來避掉這些事情。

一直到2014、2015（年）的時候，我還是要去......出庭、配合應訊，所以這個陰影一直跟著我，到那個時候才結束，才真正結束，所以花了很多很多年的時間；就我去應訊的時候那個場景，然後要跟他們面對面去對質的時候。所以會覺得說打棒球打成這樣，其實某種程度蠻可悲的，而且當下又沒有人可以幫你。我好幾次出庭都是自己去。所以那個心情、那個歷程其實......嗯......無助，然後也學到很多。

後來覺得要用另外一種方式來看待嘛。那因為我是比較不會去抱怨啊或是埋怨，我喜歡找方式來解決問題，就是說把這問題趕快解決，然後用最短的時間、最大的努力把它解決。

那這些事情也是從中這樣子訓練、磨練、苦練，讓我覺得說我會笑著去看這件事情啦！然後對這些事情就不會看得那麼重，不會把這個悶氣放在自己身上，不會去嘆氣、不會去怨天尤人，然後我只想把這個事情解決。也因為這個故事讓我出書，也大賣嘛，對啊！那很好啊！那心理陰影擺脫，但是我會永遠記得那個畫面。

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沉潛再起！選球王周思齊的棒球人生（圖／周思齊 提供） 分享 facebook

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