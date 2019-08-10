親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
閱讀‧青鳥
中小學生讀物選介

博物館評鑑牛步挨批 文化部擬修法

2019-08-10 00:12聯合報 記者陳宛茜／台北報導

今年甫啟用的台南市立美術館，被學者質疑空有美麗建築、典藏卻不足。 記者陳宛茜／攝...
今年甫啟用的台南市立美術館，被學者質疑空有美麗建築、典藏卻不足。 記者陳宛茜／攝影
分享

日前實踐大學建築設計系副教授李清志，撰文批評台南市立美術館是「空洞的美術館」—空有美麗建築、典藏卻不足；南美館館長潘襎立刻撰文回擊，認為對方不了解南美館典藏畫作的在地認同。兩人衡量美術館的標準南轅北轍，引起文化界熱議。

博物館法上路4年 公立僅1/4完成評鑑

如何衡量一座博物館？可以有統一的評估標準嗎？英、美、日、法、中國大陸皆對博物館制定評鑑認證制度。台灣四年前公布的「博物館法」，明定台灣博物館必須接受評鑑與認證，但四年下來僅評鑑十七座博物館，認證制度則遲未建立。

審計部要求文化部改善

審計部因此去函要求文化部檢討改善，認為其已完成部分博物館之評鑑作業，卻未建立認證制度，導致已接受評鑑的博物館無法完成認證；為提升博物館專業性及服務品質，要求文化部「積極辦理」認證制度。

二○一五年制定公布的「博物館法」，明定「中央主管機關為表彰專業典範，就典藏、研究、展示、教育、管理及公共服務等面向，應建立博物館評鑑及認證制度。」並於二○一五年年底發布「博物館評鑑及認證辦法」，明定博物館四年必須受評鑑一次，評鑑後應取得認證。

文化部將開「博物館論壇」 廣徵修法意見

對此，文化部文資司司長洪世芳表示，文化部從二○一六年起開始試辦評鑑作業，二○一八年正式推動，針對依「博物館法」認定的六十九所公立博物館進行評鑑，目前已完成十七所博物館的評鑑。今年還將進行十九所博物館評鑑，台灣第一大博物館故宮便名列其中。文化部預計在兩年內，完成六十九所博物館的評鑑。

洪世芳指出，「博物館法」是參考法國為博物館建立國家標識的作法，明定博物館完成評鑑後得申請認證。但在評鑑過程中，發現博物館界對認證制度充滿疑慮，如質疑博物館和地方文化館的規模資源都有距離，放在同一標準下評鑑認證，是否會造成「強者愈強、弱者更弱」？文化部因此未進一步建立認證制度。

文化部表示，近期將召開「博物館論壇」廣徵各界意見，作為修「博物館法」的依據。洪世芳表示，論壇將蒐集各界對於「博物館認證」的想法，再決定是否調整「評鑑後認證」的規定。

博物館文化部美術館
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

減醣天后 曾心怡：輕鬆開展減醣生活，備料買菜需要什麼樣的心法呢？

2019-08-09 15:15

台北書展童書設區不設館 拚觀光開放外籍讀者免費入場

2019-08-09 03:08

外國博物館多有評鑑認證 學者：不宜廢

2019-08-10 00:12

舞進福島完成核災電影 尾竹永子：美好的露水隱藏輻射

2019-08-09 04:04

台中漫博必闖 「第七班忍術特訓」全球獨家

2019-08-07 23:19

現代太鼓表演「萬華響—MANGEKYO」 感受演員力與美

2019-08-07 14:57

捷克愛樂10月來台 傳奇指揮開放彩排供學生偷師

2019-08-07 03:22

尋找金鐘旭 韓式約會首選

2019-08-07 00:03

85度Ｃ四款貓界名畫杯款 限量上市

2019-08-06 00:10

風水寶地 淡水雲門劇場 獲獎連連

2019-08-04 13:04

雲門「行草」佞姊 舞「秋水」告別觀眾

2019-08-04 13:03

永子舞演身在福島 雲門給「特別觀眾」禮物

2019-08-04 09:22

布拉瑞揚等演出作連獲獎 雲門劇場風水寶地

2019-08-04 09:11

當代藝術館化身神秘書房 展出500本黑色無名書

2019-08-04 01:53

26幅作品 還原200年前屏東日常

2019-08-03 22:56

來自印尼叢林的編舞家 教都市人跳「動物趴」

2019-08-03 20:15

謝哲青：只要具備眼睛、能夠欣賞美，就能跨過門檻，進入印象派的殿堂及世界

2019-08-03 09:05

8月8日「國際貓貓日」貓奴帶主子來貓美術館享優惠

2019-08-02 23:55

影／史上最難芭蕾舞劇 「舞姬」燦爛現身台北

2019-08-02 03:12

芭蕾史上最難舞劇！舞姬 最華麗的悲戀

2019-08-02 00:07

林靜芸醫師：踏入後青春的妳，也該勇敢擁抱美好的愛與性生活

2019-08-01 11:40

林懷民與雲門四萬觀眾 登上紐約時報全版

2019-08-01 00:45

「大學路慶典」 七夕、父親節賞經典韓音樂劇

2019-08-01 00:44

比「天鵝湖」更心碎的愛 俄羅斯第一天鵝挑戰「舞姬」

2019-07-31 04:11

搭南韓歐巴 俄第一天鵝變「舞姬」

2019-07-31 02:15

雲門、雲二合併 八月長出新肌肉

2019-07-29 23:55

迪里拜爾美聲 早鳥優惠票開搶

2019-07-29 23:51

2019台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 徵件8/1開始

2019-07-29 18:21

名畫「蒙娜麗莎」模特兒 竟是達文西少男戀人？

2019-07-28 11:00

雲門台北戶外公演 林懷民感謝觀眾龐大支持力量

2019-07-28 07:11

「地表最大型舞蹈活動」雲門戶外公演成台灣人集體記憶

2019-07-28 00:24

林懷民：我是戶外觀眾訓練的編舞家

2019-07-28 00:04

林懷民最後戶外公演 掌聲中再見

2019-07-28 00:04

影／林懷民:我是戶外觀眾鍛鍊出來的舞蹈家

2019-07-27 23:00

告別戶外公演 林懷民：我是戶外觀眾鍛練出來的舞蹈家

2019-07-27 22:44

本月精選／貧富差距越大 所有人都遭殃

2019-07-27 13:29

書人書語／從前慢，現在也需要慢

2019-07-27 13:26

3D列印顛覆製造業！汽車大亨福特九泉下也難安

2019-07-27 13:25

歷史是權力者寫的…看泰國「國恥論」真相

2019-07-27 13:19
看更多

熱門文章

舞進福島完成核災電影 尾竹永子：美好的露水隱藏輻射

2019-08-09 04:04

【生活進行式】吉本芭娜娜／自我認同的危機

2019-08-09 06:00

台北書展童書設區不設館 拚觀光開放外籍讀者免費入場

2019-08-09 03:08

【青春名人堂】葉子／灌愛

2019-08-09 06:00

【OB對談】藍佩嘉vs.吳曉樂／全球化拚出的教養焦慮

2019-08-09 09:07

【記憶藏寶圖】蔡政修／找回失落古椎古生物的美妙世界

2019-08-09 06:00

減醣天后 曾心怡：輕鬆開展減醣生活，備料買菜需要什麼樣的心法呢？

2019-08-09 15:15

【2019作家巡迴校園講座──慈大附中場】文學的流浪與反抗——生活、詩與書寫的相互銘刻

2019-08-10 00:10

【書評‧散文】吳鈞堯／八卦工夫學

2019-08-10 00:05

博物館評鑑牛步挨批 文化部擬修法

2019-08-10 00:12

外國博物館多有評鑑認證 學者：不宜廢

2019-08-10 00:12
看更多

贊助廣告

留言

Top