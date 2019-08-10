博物館評鑑牛步挨批 文化部擬修法

2019-08-10 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



今年甫啟用的台南市立美術館，被學者質疑空有美麗建築、典藏卻不足。 記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

日前實踐大學建築設計系副教授李清志，撰文批評台南市立美術館是「空洞的美術館」—空有美麗建築、典藏卻不足；南美館館長潘襎立刻撰文回擊，認為對方不了解南美館典藏畫作的在地認同。兩人衡量美術館的標準南轅北轍，引起文化界熱議。

博物館法上路4年 公立僅1/4完成評鑑

如何衡量一座博物館？可以有統一的評估標準嗎？英、美、日、法、中國大陸皆對博物館制定評鑑認證制度。台灣四年前公布的「博物館法」，明定台灣博物館必須接受評鑑與認證，但四年下來僅評鑑十七座博物館，認證制度則遲未建立。

審計部要求文化部改善

審計部因此去函要求文化部檢討改善，認為其已完成部分博物館之評鑑作業，卻未建立認證制度，導致已接受評鑑的博物館無法完成認證；為提升博物館專業性及服務品質，要求文化部「積極辦理」認證制度。

二○一五年制定公布的「博物館法」，明定「中央主管機關為表彰專業典範，就典藏、研究、展示、教育、管理及公共服務等面向，應建立博物館評鑑及認證制度。」並於二○一五年年底發布「博物館評鑑及認證辦法」，明定博物館四年必須受評鑑一次，評鑑後應取得認證。

文化部將開「博物館論壇」 廣徵修法意見

對此，文化部文資司司長洪世芳表示，文化部從二○一六年起開始試辦評鑑作業，二○一八年正式推動，針對依「博物館法」認定的六十九所公立博物館進行評鑑，目前已完成十七所博物館的評鑑。今年還將進行十九所博物館評鑑，台灣第一大博物館故宮便名列其中。文化部預計在兩年內，完成六十九所博物館的評鑑。

洪世芳指出，「博物館法」是參考法國為博物館建立國家標識的作法，明定博物館完成評鑑後得申請認證。但在評鑑過程中，發現博物館界對認證制度充滿疑慮，如質疑博物館和地方文化館的規模資源都有距離，放在同一標準下評鑑認證，是否會造成「強者愈強、弱者更弱」？文化部因此未進一步建立認證制度。

文化部表示，近期將召開「博物館論壇」廣徵各界意見，作為修「博物館法」的依據。洪世芳表示，論壇將蒐集各界對於「博物館認證」的想法，再決定是否調整「評鑑後認證」的規定。