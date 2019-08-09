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減醣天后 曾心怡：輕鬆開展減醣生活，備料買菜需要什麼樣的心法呢？

2019-08-09 15:15一刻鯨選

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先教大家怎麼打造一個減醣廚房，讓你的減醣廚房裡面煮出來的所有東西，全部都是減醣料理。

你要先確認家裡不該有的東西都應該要先丟掉。第一個要丟掉的東西就是「糖」，舉凡白糖、黑糖、砂糖、黃糖、紅糖，只要是糖類的東西，全部都丟掉。

第二個就是「三白」，白米、白麵條、白麵包、白麵粉，這些東西也都不要了，因為我們不建議大家吃三白類的碳水化合物，因為這些食物裡面都只有碳水化合物，也是只有澱粉，它其實含有的營養素都不高。

第三個要注意的就是「隱藏性的碳水」。首先要注意的就是你們家的醬油，因為醬油的含醣量高低差很多，有的醬油含醣量高達20克到30克，有的醬油含醣量是0克，所以我會建議大家，你先確認你的醬油，如果含糖量太高的話，你可以把它替換成含醣量低、無糖的這樣子的醬油。

再來還有醋，有一些釀造醋它的碳水、含醣量也比較高，你可以把它換成0醣的醋。那有一些醬料像是XO醬、辣椒醬、沙茶醬，稍微確認一下你們家所有醬的含醣量，那含醣量通常在100克（容量中）高於5克（含醣量）的醬料，我通常就不會建議使用，那盡量替代成含醣量比較低的醬料。

再來，買菜的時候需要一些什麼樣的心法呢？

第一個就是盡可能的選擇「原型食物」。什麼叫做原型食物？就是這個食物原本就長成這樣。像是你如果吃飯，一般的米，它其實跟我們看到的白米是不一樣的，它其實裡面有殼、有胚芽，這些東西其實都被打掉了，那這個都算是有再製的食物。

我們盡量選擇原型的食物，像是地瓜、芋頭。我們前面講的魚類、肉類，這些都是原型食物，它沒有經過加工的。那吃這些原型食物，對身體可以提供的營養素也都是比較充足的。

第二個，我們不吃所有的加工品，為什麼呢？因為這些加工品為了它的適口性、為了它的美味度，其實廠商都會添加一些糖、添加一些賦形劑。有的為了要增加它的狀態，或是增加它的保存期限，還會放防腐劑，或是一些化學的原料在裡面。

最後一個，就是減少根莖類食物的採購。那根莖類的食物它其實含的碳水稍微高一點，因為我們要減少碳水的攝取的話，這些東西不會再是我們的主食。以前你可能早餐就直接吃兩個地瓜，那現在你可能一次大概就只能吃半條地瓜，因為你還會吃一些其他的東西，所以份量可以稍微降低一些。

那你要增加哪一些東西的購買呢？我會建議大家增加深綠色蔬菜的購買。深綠色蔬菜它可以提供很高量的纖維質，那它也有很豐富的維生素跟礦物質，前面有講，這些纖維質可以增加我們的飽足感，也可以幫助消化，它對身體非常好，所以我會建議大家增加深綠色蔬菜的購買量。

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

輕鬆減醣，吃出好身材！（圖／一刻鯨選　提供）
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一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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