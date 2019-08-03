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夏威夷聖山又要蓋這東西 水行俠跟巨石強森都坐不住了

謝哲青：只要具備眼睛、能夠欣賞美，就能跨過門檻，進入印象派的殿堂及世界

2019-08-03 09:05一刻鯨選

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／ 02【俄羅斯的驕傲，普希金博物館】

印象派，這個從1870年代開始發展的現代藝術改革，他們著重了光影變化、他們觀看了當下人們的生活，不再只是以傳統的神話聖經，或者是英雄當作是繪畫的主體，他們花更多的時間在觀看中產階級，還有農村、人民的生活。在戶外的風景，我們重新感受到大自然的魅力，這是印象派帶給我們，一個非常特別的感受。

他們將室內沙龍的慵懶，化為對戶外生活的嚮往，或許我們太過把印象派視為理所當然，而忽略了它在現代藝術裡面，扮演前衛先鋒的角色。當時年輕藝術家牛頓的光學發現為基礎，發展出彩虹色系的色彩理論，在這個色彩理論的背景之下，管狀顏料的興起、還有農村中產階級的生活、戶外的風光。

在1874年到1880年代之間，印象派的畫家，他們著重描寫的人的生活，而人的生活再次變成了視覺藝術的主流，印象派是人類歷史上欣賞門檻最低的藝術流派，因為只要你具備眼睛、能夠欣賞美，就能夠跨過門檻，進入印象派的殿堂以及世界。

不過在藝術家的眼底心中，大自然是必須要回歸的信仰對象，印象派的畫家花了許多的時間來描繪、捕捉人在大自然之間的感受，這也是印象派給我們當代最重要的啟示，人可以在大自然中找回自我。但是印象派的出現並非橫空出世，它是從漫長的藝術演進變化之中的理性產物。

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

哲青的博物館之旅：印象派在普希金（圖／一刻鯨選　提供）
哲青的博物館之旅：印象派在普希金（圖／一刻鯨選　提供）
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一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

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藝術家俄羅斯牛頓謝哲青

一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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