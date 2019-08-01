林靜芸醫師：踏入後青春的妳，也該勇敢擁抱美好的愛與性生活

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／林靜芸 06【不衰的愛，不老的性福】

不管是獨居還是子孫滿堂，人一旦沒了老伴，很容易受到孤獨的侵襲。如果可以開展新的戀愛關係，或者是像阿嬤替自己的感情找個對象，可以改善情緒、提高體能。而且啊，根據美國的報告指出，安養院裡得了失智症的老人，也可能因為談戀愛而減輕症狀。

所以上了年紀還追求愛情，真的是「老不修」嗎？──我並不這麼認為。而且，我反倒推薦中老年人更應該追求愛情，藉此找到生活中的一個新目標，增加對生命的激情。有心理學家做過實驗，把60歲的人和40歲的人相比，發現年長的人，更期待浪漫的愛情。並且因為他們見識廣泛，對愛情具備更成熟而溫和的看法。

既然談了戀愛，順其自然地，雙方也可能發生比較親密隱私的互動。因此接下來，讓我們來聊聊，關於「性」這件事。

斯坦福大學醫學教授Walter Bortz博士，說過：「如果你保持健康，有一個好的伴侶，你一直到死之前，都可以享受性生活。」聽到他的說法，你覺得有可能嗎？會不會覺得「性」在我們的文化中，屬於年輕、衝動、浪漫，是與「老」不可能有關係的事？

以往的觀念認為，老年人不需要性，尤其華人的長者多是德高望重，想像中應該沒有性生活。但真的是這樣嗎？我可以用一份報導數據回答你。根據報導，在南台灣，65 到96歲，平均72歲的老人，六成左右仍然有性生活。其中，男性占了七成，女性占大概四成。從這個報導，可以發現，保有性生活的老人，其實並不在少數。

從醫學角度來看，醫師會對性事活躍的老年人，給予肯定與支持，如果是對性有障礙者，也會提供治療與指導。因為正常的性生活，可以讓人體各種機能獲得協調，是健康的標誌之一。如果一個人性欲受創、受壓制，或者無法滿足，不但身體受害，也容易引發悲觀以及失望。

所以說，老人主動而積極的性生活，對身心健康、幸福愉悅感來說，都有著不可或缺的重大意義！

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