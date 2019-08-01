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林靜芸醫師：踏入後青春的妳，也該勇敢擁抱美好的愛與性生活

2019-08-01 11:40一刻鯨選

（圖／Unsplash）
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內容聲音來源：一刻鯨選APP／林靜芸 06【不衰的愛，不老的性福】

不管是獨居還是子孫滿堂，人一旦沒了老伴，很容易受到孤獨的侵襲。如果可以開展新的戀愛關係，或者是像阿嬤替自己的感情找個對象，可以改善情緒、提高體能。而且啊，根據美國的報告指出，安養院裡得了失智症的老人，也可能因為談戀愛而減輕症狀。

所以上了年紀還追求愛情，真的是「老不修」嗎？──我並不這麼認為。而且，我反倒推薦中老年人更應該追求愛情，藉此找到生活中的一個新目標，增加對生命的激情。有心理學家做過實驗，把60歲的人和40歲的人相比，發現年長的人，更期待浪漫的愛情。並且因為他們見識廣泛，對愛情具備更成熟而溫和的看法。

既然談了戀愛，順其自然地，雙方也可能發生比較親密隱私的互動。因此接下來，讓我們來聊聊，關於「性」這件事。

斯坦福大學醫學教授Walter Bortz博士，說過：「如果你保持健康，有一個好的伴侶，你一直到死之前，都可以享受性生活。」聽到他的說法，你覺得有可能嗎？會不會覺得「性」在我們的文化中，屬於年輕、衝動、浪漫，是與「老」不可能有關係的事？

以往的觀念認為，老年人不需要性，尤其華人的長者多是德高望重，想像中應該沒有性生活。但真的是這樣嗎？我可以用一份報導數據回答你。根據報導，在南台灣，65 到96歲，平均72歲的老人，六成左右仍然有性生活。其中，男性占了七成，女性占大概四成。從這個報導，可以發現，保有性生活的老人，其實並不在少數。

從醫學角度來看，醫師會對性事活躍的老年人，給予肯定與支持，如果是對性有障礙者，也會提供治療與指導。因為正常的性生活，可以讓人體各種機能獲得協調，是健康的標誌之一。如果一個人性欲受創、受壓制，或者無法滿足，不但身體受害，也容易引發悲觀以及失望。

所以說，老人主動而積極的性生活，對身心健康、幸福愉悅感來說，都有著不可或缺的重大意義！

想完整試聽，立即下載一刻鯨選APP，聆聽老師想與你分享的精彩內容！

大齡女子的不老幸福課（圖／一刻鯨選　提供）
大齡女子的不老幸福課（圖／一刻鯨選　提供）
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一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

下載 一刻鯨選http://bit.ly/2NbwzwE

課程介紹：https://jinfm.net/channel/14


愛情老年人失智症

一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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