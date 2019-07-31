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搭南韓歐巴 俄第一天鵝變「舞姬」

2019-07-31 02:15聯合報 記者陳宛茜／台北報導

聖彼得堡芭蕾舞團首席舞伶伊蓮娜．歌勒妮高娃，以對芭蕾舞劇「天鵝湖」黑白天鵝的完美詮釋，贏得「俄羅斯第一天鵝」美譽。她昨受訪時卻表示，自己最鍾愛的芭蕾舞劇其實是「舞姬」，「整齣舞劇色彩豐富、舞蹈優美、情感濃烈，對愛情的詮釋更是迴腸蕩氣」。伊蓮娜與馬林斯基劇院首席舞者金基珉，明將攜手登上台北國家戲劇院，詮釋芭蕾史上最難舞劇「舞姬」。兩人與聖彼得堡芭蕾舞團首席男舞者狄米崔．亞庫里寧，昨聯袂受訪暢談舞蹈點滴。

伊蓮娜跳了「天鵝湖」近千場，長期跟狄米崔合作。去年她首度和來自南韓的金基珉合演「天鵝湖」，充滿化學反應的演出被執行長康士坦形容為「看到起雞皮疙瘩」。

改編自印度著名詩劇的「舞姬」，完成時間比「天鵝湖」還要早，許多芭蕾經典作品都在其基礎上完成。「『舞姬』是我最想要的角色！」伊蓮娜曾因受傷沉潛，重新站上舞台後強烈表達心願，「除了天鵝，我還可以挑戰其他角色！」她指出，「舞姬」和「天鵝湖」一樣詮釋愛情的背叛，卻更富張力，悲劇結尾迴腸蕩氣。劇中的「蛇舞」用人生最後一場舞蹈，舞出愛情的千迴百轉。伊蓮娜說這是她最喜歡的一段，彷彿舞出她對人生與愛情的詮釋。

●由聯合數位文創主辦的「伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團」，八月一日至四日於台北國家戲劇院、八月九日至十一日於台中國家歌劇院演出。購票請上udn售票網 https://tickets.udnfunlife.com/ 團體大宗優惠請洽(02)77216955#1

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