2019台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 徵件8/1開始

2019-07-29 18:21 聯合新聞網 讀.書.人



持續受到專業人士及廣大讀者支持關注的【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀 行翻譯獎】,將在今年邁入第五個年頭。本年度徵選類別為非文學類 (Non-Fiction),徵件期間為 8 月 1 日至 8 月 31 日。首獎得主將獲得由法國巴黎銀行獨家贊助的獎金五萬元,以及「水顏木房」總監魏榮明先生設計獎座。

【台灣法語譯者協會翻譯獎】 ,自 2015 年開辦以來,已邁入第五年,持續 由法國巴黎銀行台北分行獨家贊助,並在 2018 年正式更名為:

台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎 Prix de la Traduction ATTF–BNP PARIBAS

評選類別亦調整為文學類(Fiction)及非文學類(Non-Fiction),兩種類別隔年輪流舉行。繼 2018 年文學類後,本年度首度以非文學類為徵選類別。不同於 2017 年辦理之「人文社會科學類」,限定特定領域作品報名,本年度起以非文學類擴大徵選範圍,期許更多優秀譯作參與。本獎項設置首獎一名:由譯者 獨得獎金新台幣五萬元,以及由「水顏木房」總監魏榮明先生精心設計打造的獎座一座。

圖一：2019年頒獎典禮現場 (左起) 法國在臺協會副主任戴寧智(Guillaume Delvallée)、信鴿法國書店負責人洪麗芬、法國在臺協會文化處處長柯柏睿(David Kibler)、首獎范兆延、法國巴黎銀行、台灣區總經理胡日新(Olivier Rousselet)、台灣法語譯者協會理事長吳坤墉 分享 facebook

由台灣法語譯者協會主辦之【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】, 2015年開辦便獲得法國巴黎銀行的鼎力贊助,更有法國在台協會及台灣出版界的支持。自2018 年起,由原先的一年一度的文學類,以及三年一度的人文社科 類評選,調整為一年一度、文學類(Fiction)及非文學類(Non-Fiction)兩種評選類別輪流舉行,擴大參賽作品的範圍,以期評選推介法文原著譯為中文之優秀 翻譯出版書籍及表彰我國翻譯家之傑出表現。

成立於2013年的台灣法語譯者協會,秉著對高品質翻譯的重視以及對於傑出譯者的鼓勵的宗旨,於 2015年創立【台灣法語譯者協會翻譯獎】,評選推介法文原著譯為中文之優秀翻譯出版書籍,致力於深化法語及華語世界之文化與思想交流。【台灣法語譯者協會翻譯獎】除受到國內優秀法語翻譯工作者、學界、以及法國在台協會的支持,同時也有台灣各大媒體報導。此外,更有台灣書評網站《OPEN BOOK 閱讀誌》、法國出版專業領域權威媒體《圖書週報》(Livres Hebdo),以及《法國文學譯者協會》(ATLF)等專業媒體,刊登專文介紹。

2019 年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】之評選作業將於 2019 年 8 月 1 日,徵件起始日同步正式啟動。

詳細參賽辦法請參閱台灣法語譯者協會官網公告:WWW.ATTF.TW

圖二：「水顏木房」總監魏榮明先生精心設計獎座 分享 facebook

說明

2019年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】的徵選對象為由法文原著翻譯為中文,並由政府機關(構)、學校及依中華民國法律設立之法人、民間團體、 公(協)會印刷成冊且公開發行之圖書。譯者需領有中華民國國民身分證,出版 日期需為 2017 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日之間(依照中華民國國家圖書館 預行編目刊載日期為準)。 報名日期為8 月 1 日至 8 月 31 日止。首獎作品將在 2020 年1月,由協會聘 請學者專家組成之評審委員會召開決審會議後決定公布。並於 2020 台北國際書展法國館內公開舉辦頒獎儀式。

台灣法語譯者協會成立於2013年,創會理事長為吳錫德教授,現任理事長為吳坤墉先生。協會的成立受到各界廣泛的支持,也得到法國在台協會的協助。2015 年至 2017年辦理之【台灣法語譯者協會翻譯獎】由法國巴黎銀行台北分行提供 獨家贊助。自2018 年起法國巴黎銀行決定以冠名贊助全力支持【台灣法語譯者 協會-法國巴黎銀行翻譯獎】。

法國巴黎銀行是最早開始在亞洲經營的歐洲銀行,來台設立分行後,除了以金融 專業參與台灣經濟發展,也支持文化、藝術、教育等活動。例如曾與國立故宮博 物院聯袂修復珍貴文物、贊助兩廳院與法國合製備受好評的舞蹈節目《有機體》, 並持續支持國家交響樂團等。

金鼎獎從 2010 年起取消「最佳翻譯人」獎項,台灣法語譯者協會期待藉由【台 灣法語譯者協會翻譯獎】的設置,能填補這個缺憾,以喚起政府及社會對於優良 翻譯及傑出翻譯家的重視。

【台灣法語譯者協會翻譯獎】之徵選對象為已經出版, 由法文原著翻譯為中文之書籍。它不僅表揚獎勵傑出的譯者,同時也向出版高品 質翻譯作品的出版者致敬,更藉此向讀者推薦優良的書籍,從而希望達到譯者- 出版者-讀者多方受益的目的。因此台灣法語譯者協會在公佈入圍譯者之後,開 闢專頁深入介紹這些優秀的入圍譯者、翻譯作品以及出版公司。

2018【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】文學類翻譯獎由范兆延先生以 譯作《一袋彈珠》摘下桂冠。頒獎典禮於 2019 年 2 月 12 日在台北國際書展隆重 舉行,法國巴黎銀行台灣區總經理胡日新先生(Olivier ROUSSELET)親臨現場 頒獎,並邀請各界貴賓與會共襄盛舉。