葉匡時：透過讀書，讓你可以更冷靜地去思考，去刺激學習

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內容聲音來源：一刻鯨選APP／葉匡時、張珮珊 10【你EMBA了嗎？兩岸三地EMBA分析】

念EMBA的好處是什麼？每一個人一談到這個問題，第一個直覺就會覺得，最大的好處就是：可以擴充你的人脈，特別是跨領域、不同行業的人。

這個時代是一個跨越的時代，企業如果要創新，要增加企業成長的可能性的話，其實跟不同背景、不同行業的人多接觸是非常有好處的。

我認為，念EMBA基本上有三大好處：

第一點，可以讓你結交很多人脈，未來在你的事業、在你的人生與生活上，說不定都有所幫助。

第二點，透過不同背景的同學們，做跨域的交流學習，增加你的創新能力。舉例來說：你的公司是傳統產業，正要推動數位轉型，如果你的同學裡面，剛好就有在做數位產業的話，那對於你的公司進行數位轉型，就會非常有幫助。

比方說：做醫療器材的公司，如果跟互聯網行業多一些交流的話，當你公司的醫療器材加上互聯網以後，他的附加價值、未來可以發展的空間都會大很多。

第三點，我覺得非常重要，你在職場上可能非常忙碌，每個禮拜或是每個月有幾天，能夠到學校去學習，脫離工作場域，你一方面聽老師上課、跟同學交流，另一方面透過自己的讀書，讓你可以更冷靜地去思考，去刺激學習。這個本身，在我來看來是最有意義的。

我相信，在職場上擔任中高階主管的你一定很忙。你工作時，往往沒有時間脫離現場，好好地冷靜想比較長遠的事情。因此，如果你每週、每個月能脫離職場幾天的時間，專心在學習，我覺得那是非常有意義的。學習本身就可以刺激你想更多的問題，然後你也可以用比較寬闊、比較高大的視野，想想看你未來的人生、你未來事業的發展，這個本身是很有意義的。

然而，無論是台灣或是大陸的EMBA，往往花很多時間在同學間的交流，舉辦很多活動，比方說三鐵活動，甚至像是台灣的台大、政大EMBA班還有社團，有交際舞社、高爾夫球社……等等。

雖然這些並不是不好的事情，但是我認為你必須要認清，你在上EMBA時，多認識一些同學、增加人脈，固然是非常重要的，可是如果花太多的時間，在「無謂的」應酬、交流、玩樂，我認為這就喪失你當初去念EMBA的初衷。所謂人脈的增長，不是一定要在一起吃飯、喝酒、打球，還有很多其他的方式。

我要強調的是：「學習很重要，千萬要知道，現在環境變化太快、科技變化太快，商業的模式也不斷創新。」

所以說，EMBA可以提供你一個架構，了解未來的大趨勢，同學之間可以互相的學習。但是，可千萬不要只是在EMBA裡搞人際關係、搞人脈等等，否則就喪失讀EMBA的根本意義。

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