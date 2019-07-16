聖地牙哥國際動漫展在即 聚焦風靡世界50年回顧

2019-07-16 01:14 中央社 洛杉磯14日綜合外電報導



邁入50週年的動漫展（Comic-Con）下週在加州聖地牙哥登場，料有13萬5000名粉絲齊聚這場全球最大型流行文化盛典，今年熱議主題將是名不見經傳的漫畫展如何風靡世界的過程。

這項動漫展的首場活動由一名36歲失業漫畫收藏家和他的5名青少年助手於1970年3月催生，不過，當時僅吸引100人前往街道上一處破舊不堪的飯店地下室參觀。

當初的「金州漫畫展」（Golden State Comic-Con）最初的設計是為了讓粉絲能互相交流，並和他們的英雄見面，這些英雄即漫畫家，而漫畫在當時距離成為主流尚天差地遠。

如今規模龐大的這項活動，好萊塢A咖明星諸如阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、派屈克史都華（Patrick Stewart）和「權力遊戲」（Game ofThrones）卡司都是座上賓。

聖地牙哥國際動漫展（San Diego ComicConvention, SDCC）行銷長格蘭薩（David Glanzer）告訴法新社：「我們從沒想過會有像現在這樣的規模，也未曾想到我們會存在50年時間。」

聖地牙哥今年將舉辦一系列回顧研討會，讚頌動漫展的風光過往。2019年聖地牙哥國際動漫展將於7月18至21日舉行。