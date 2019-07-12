《這是愛女，也是厭女》論述台灣厭女現象之書 系列講座來了

2019-07-12 08:54 聯合新聞網 台北訊



2500年前，孔子老人家說「唯女子與小人為難養也，近之則不孫，遠之則怨。」《論語．陽貨篇》，歷來各家註解都語焉不詳，想為孔聖人開脫厭女的嫌疑，究其實，他老人家只是忠實描述那個時代的性別關係，孔聖人只是說出了真心話罷了。

時間到了21世紀，經過了劇烈的社會變革與三波的女性主義浪潮，性別平等雖然已有進展，然而，人際關係與社會互動仍充斥著性別偏見、貶低與排除。今天，手機已成為現代人的隨身裝備，而社群媒體則是手機上的必備應用。社群媒體的一大特色就是，網上匿名發洩情緒，在台灣的例子：母豬教、復仇式色情、性暴力言語等。在西方，這引發了2012年開始又一次女性主義的復甦，積極回應社群媒體的新興現象。這正是第四波女性主義（Fourth-wave feminism）的崛起，焦點是讓各種邊緣群體現身，以及反抗性騷擾和性暴力，以實現身體自主。

厭女，是全球女性主義共同面臨的新課題。《這是愛女，也是厭女》這本書是首部完整論述台灣厭女現象之作，剖析了厭女網絡的成因與運作機制，以及那些關於困惑、猶疑、折損的故事，並尋找可能的突圍之道。這部針對厭女的論述著作，集合國內性別研究的學者，針對社會矚目的議題，討論本土案例，希冀結合西方概念而提出性別論述，並串聯台灣當代的婦運力量。

《這是愛女，也是厭女》討論以下的議題：

──父權家庭如何懲戒「不合格」的妻子、「失職」的母親、「不孝」的女兒、不進入家庭的女性、以及多元性別的女性？反同運動如何忌性、恐同、厭女？ ──女性政治人物為何面臨在性別角色和政治角色間進退失據的困境？中性化是不是一個好的策略？在性別與族群的愛厭交織中，媒體如何展現能動性，促發性別平權？ ──「母豬教」和「報復式色情」如何將女性客體化、工具化？「解放乳頭」的倡議，要將乳房去情慾化或是再情慾化？ ──《水滸傳》為何是一個厭女文本？林奕含與《房思琪的初戀樂園》指出了哪些權勢性交受害者的困境，以及受害者自我的複雜與兩難？八里雙屍案的報導與判決書顯露了什麼樣的厭女情結？與《黒水》又該如何對讀？ ──新時代需要什麼樣的情感教育？如何以「主體愛」補充「匯流愛」？

本書是女學會從2017年開始，每月舉辦演講或座談會的成果，作者群在活動後整合各自的專業，書寫編纂成書。本書未上市即在粉絲專頁 （https://www.facebook.com/philogynymisogyny/），引起熱烈回響，即將在7月下旬至8月舉辦北中南共七場新書發表討論會，期待和社會大眾交流。

作者群希望以這本說真話的厭女專書，經由本系列新書發表會，邀請讀者看見彼此、聆聽彼此、告別厭女。

《這是愛女，也是厭女》系列講座

愛情、親情、人情，有誰不重視？如果夾雜著輿情裡的貶低、排除、惡意，要如何接招？幸運只是配角、旁觀、路人，就只能沉默，還是要伸出援手？

趨吉避凶是人性，喜歡被拉攏，討厭被懲戒，但如果臣服於已被設定的角色，受制於突如其來的憎恨，接受了外來眼光的限定，我們的自由在哪裡？如何可能掙回能動主體？

《這是愛女，也是厭女》在以下的議題裡，邀請讀者看見彼此、聆聽彼此、告別厭女。

一、7/27 (六) 下午3點 桃園中壢書屋

講者：王曉丹、余貞誼、姜貞吟、康庭瑜

講題：請輸入「厭女」檢索詞——然後該如何面對

二、7/31 (三) 中午12:10 政大研究大樓103

講者：王曉丹、方念萱、陳惠馨

講題：愛女／厭女文化中的性侵受害者：誤解與突破可能

三、8/3 (六) 下午5點半 台北女書店

講者：方念萱、胡錦媛、孫嘉穗、陳惠馨、楊婉瑩

講題：愛女、厭女，說分明

四、8/4 (日) 下午2點半 台中新手書店

講者：王曉丹、方念萱、黃囇莉、韓宜臻

講題：破解愛女／厭女的迷陣

五、8/11 (日) 下午3點 高雄三餘書店

講者：王曉丹、余貞誼、黃囇莉；

講題：厭女之教誰之過——跨越情感／性教育的關卡

六、8/17(六) 下午3點 宜蘭旅二手概念書店

講者：郭淑珍庭長、程明慧法官、王曉丹；

講題：你我周圍的厭女故事

七、 8/18(日) 下午2點半 台北浮光書店（文化研究學會主辦）

講者：殷寶寧理事長、張惠菁作家、王曉丹

講題：愛女文化？厭女文化？