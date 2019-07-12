書與實境遊戲助你重啟人生 全臺6所公共圖書館巡迴展出

2019-07-12 09:55 聯合新聞網 讀.書.人



你知道自己想要甚麼樣的人生嗎？國立公共資訊圖書館為解答廣大讀者的人生疑惑、找回重新設計人生的鑰匙，策劃了「用夢想設計人生-全國公共圖書館巡迴展」，於7月至9月陸續在全台6間公共圖書館，台南市立圖書館、嘉義市世賢圖書館、桃園市立圖書館龍潭分館、新竹縣湖口鄉立圖書館、臺東縣政府文化處圖書館、臺東縣長濱鄉立圖書館等館巡迴展出，把傳統閱讀體驗與時下最新的實境遊戲連結，讓讀者自我反思並從中探索人生。

「用夢想設計人生」這個概念源自於史丹佛設計學院知名的生涯規畫課程，點出人生是需要用心設計的一個過程，透過感受、想像、測試等步驟，來找到最符合自己的人生藍圖，這就是現在正夯的「人生設計」概念。因此，此次展覽分為『用夢想設計人生主題書展』、『用夢想設計人生主題展覽』、『未來之門實境遊戲』三部分，搜羅了上百本與人生設計有關的圖書、繪本與展覽，吸引大小朋友前來閱讀並體驗實境遊戲，了解人生設計的概念與作法，讓每個讀者在其中發現專屬於自己的、價值不斐的寶藏。另外，讀者亦可透過展覽的未來明信片活動寫信給未來的自己，期許自己接下來為夢想做些改變。

「用夢想設計人生-全國公共圖書館巡迴展」借助「書籍」與「實境遊戲」的力量，讓閱讀可以是夢想的起點，而實境遊戲可以是夢想的行動。由遍佈全臺各地的公共圖書館幫助讀者用一本本的好書與實境遊戲體驗打開未來的夢想大門。

目前台南市立圖書館、嘉義市世賢圖書館已於7月6日率先開跑。欲參觀展覽或報名實境遊戲體驗場，詳情請上巡迴展官網（https://bit.ly/2wO7T2t）查詢。