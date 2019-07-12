親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
閱讀‧青鳥
中小學生讀物選介

馬英九洩密案最終審 高院今天判無罪確定

10名男大生墾丁下海戲水 1人遭浪捲失蹤今尋獲遺體

書與實境遊戲助你重啟人生 全臺6所公共圖書館巡迴展出

2019-07-12 09:55聯合新聞網 讀.書.人

你知道自己想要甚麼樣的人生嗎？國立公共資訊圖書館為解答廣大讀者的人生疑惑、找回重新設計人生的鑰匙，策劃了「用夢想設計人生-全國公共圖書館巡迴展」，於7月至9月陸續在全台6間公共圖書館，台南市立圖書館、嘉義市世賢圖書館、桃園市立圖書館龍潭分館、新竹縣湖口鄉立圖書館、臺東縣政府文化處圖書館、臺東縣長濱鄉立圖書館等館巡迴展出，把傳統閱讀體驗與時下最新的實境遊戲連結，讓讀者自我反思並從中探索人生。

「用夢想設計人生」這個概念源自於史丹佛設計學院知名的生涯規畫課程，點出人生是需要用心設計的一個過程，透過感受、想像、測試等步驟，來找到最符合自己的人生藍圖，這就是現在正夯的「人生設計」概念。因此，此次展覽分為『用夢想設計人生主題書展』、『用夢想設計人生主題展覽』、『未來之門實境遊戲』三部分，搜羅了上百本與人生設計有關的圖書、繪本與展覽，吸引大小朋友前來閱讀並體驗實境遊戲，了解人生設計的概念與作法，讓每個讀者在其中發現專屬於自己的、價值不斐的寶藏。另外，讀者亦可透過展覽的未來明信片活動寫信給未來的自己，期許自己接下來為夢想做些改變。

「用夢想設計人生-全國公共圖書館巡迴展」借助「書籍」與「實境遊戲」的力量，讓閱讀可以是夢想的起點，而實境遊戲可以是夢想的行動。由遍佈全臺各地的公共圖書館幫助讀者用一本本的好書與實境遊戲體驗打開未來的夢想大門。

目前台南市立圖書館、嘉義市世賢圖書館已於7月6日率先開跑。欲參觀展覽或報名實境遊戲體驗場，詳情請上巡迴展官網（https://bit.ly/2wO7T2t）查詢。

（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
（圖／國立公共資訊圖書館　提供）
分享


圖書館夢想臺南
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

《這是愛女，也是厭女》論述台灣厭女現象之書 系列講座來了

2019-07-12 08:54

南韓情侶必看 「尋找金鐘旭」下月登台

2019-07-12 00:56

影/又見陳明章「再會吧北投」 那卡西變台灣爵士樂

2019-07-11 03:02

金庸特展 中華電信用戶享優惠票

2019-07-10 23:45

喝85度C 貓美術館現場購票立即省

2019-07-09 00:04

貓美術館名畫全喵化 國光劇團禁戲看到飽

2019-07-07 11:51

追尋14年 她揭中山堂37幅名畫「身世」

2019-07-06 23:48

蔡英文觀賞《新娘妝》亞洲首演 林美虹舞作關懷人權

2019-07-06 23:42

熱門文章

【追憶似水年華──1950年代 補遺】亮軒／永生纏綿的生命線

2019-07-12 00:01

【作家誌】追愛造夢、女強類作家荏君：現實落寞與荒蕪，挹注深情創作圓夢

2019-07-11 11:51

留言

Top