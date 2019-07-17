蔣勳：關於經書，會不會它裡面要探討的東西不是知識，而是生命本身？

你會發現《金剛經》其實告訴我們說：我們所有理智思維的部分，非常有限。

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我覺得被稱為「經」的書，不管是基督教的《舊約》、《新約》，不管是先秦諸子的13經，不管是佛經，或者是我不熟悉的《可蘭經》，會不會它裡面要探討的東西不是知識，而是生命本身？那如果是生命本身，它並不是一個作業，做一次就夠了。

「不驚、不怖、不畏」，剛剛提到說：這個句子常常會跳出來，因為我每一次不安的時候，我會覺得這個六個字給我很大的安慰；可是並不說明，我碰到飛機亂流，我可以「不驚」、「不畏」，我可能比別人還要怕，因為那個時候你會看到，你思維部分的懂跟感覺部分的恐懼，它是兩件事情。

那因此我們在我們自己的身體的修行過程當中，有時候我覺得知識分子可能更難，因為他太相信了思維部分的東西，所以，另外一個感覺部分的真實，有時候出不來，它處處可能要用證明這些東西去理解的時候，可能反而沒有辦法跳出「不驚、不怖、不畏」了。

我相信這六個字，在座沒有一個人不懂，我們心裡面有多少個恐懼、多少個怖畏，有多少過不了關的焦慮，而那個東西在《金剛經》裡面，變成這個老師跟這個學生講的非常重要的一個核心，就是「不驚、不怖、不畏」，你怎麼樣先把自己心裡面的那個焦慮感、恐懼感，把它能夠安撫下來。

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