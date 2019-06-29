好書上線／談教養講科學

《拚教養》作者／藍佩嘉 圖／春山提供 分享 facebook

《拚教養》省思結構

台灣家長對孩子升學的要求與關注，從未因教育考招方式變化而減低。台灣大學社會系特聘教授藍佩嘉以社會學關注結構之眼與實際田野訪談，探討台灣家長在勞工階級、中產階級、跨國中產階級等不同背景下形塑的教養策略，揭露造成他們焦慮煩惱的社會與時代結構，在客觀分析背後有著包容的人本情懷。

全書最別有創見的是凸顯全球化對不同階級家庭的影響，跨國菁英家庭憂心孩子在全球人才競爭中被比下去，新移民家庭則諷刺地成這場全球賽的低端。藍佩嘉也建言，應降低大學申請入學的資訊門檻，改以校或院為申請單位等，值得參考。

《厭世女兒》作者／厭世姬 圖／大塊文化提供 分享 facebook

《厭世女兒》人間實相

網路圖文作家厭世姬以諷刺幽默圖文聞名，要看了這本她說盡心路歷程的類自傳散文，才知其特異風格如何養成。從小尖酸待女的憂鬱症母親在她大學癌逝、父親做生意失敗後跟著逝妻自殺…種種宛如電視劇的奇特情節，活生生在人間上演。

本書看似個人，搭配藍佩嘉《拚教養》，卻能明確看出如此家庭就落在「跨國中產階級」象限，家長教育養成方式也頗能與《拚》書述及對應，厭世姬也談及父母省籍背景差異造成的影響。個人經驗絕非僅是偶例，這是讓該書不論老小讀者可以讀得心驚膽跳、又有所警醒之處。

《真實尺寸的古生物圖鑑》作者／土屋健 譯者／張佳雯 圖／如何提供 分享 facebook

《真實尺寸的古生物圖鑑》奇幻科學

古生物聽來很遙遠，日本科普作家土屋健發奇想，將距今數億年前的各種古生物圖鑑融入現實場景，例如把艾氏僧帽海膽放在莓果起士蛋糕上，將網紋柵棘魚和早餐烤鮭魚片並排，最驚人是把外型有如烏賊的「翠登房角石」置於倫敦雙層巴士頂，讓人一眼看出牠們實際尺寸大小，也瞬間拉近與其親近性。

土屋健自稱，是因覺得一般圖鑑「幾公分」這規格數字太難想像，才有此製作。難得的是，此書除了完美達成原目的，也足以點燃原本不了解古生物者的興趣，更是出版創意極佳典範。

《根著我城》作者／陳智德 圖／聯經提供 分享 facebook

《根著我城》文學論史

香港反送中法是全球近來關注焦點，香港教育大學文學及文化學系副教授陳智德此書，藉香港文學從1940年代至2007年的變化，反映港人從國共戰爭、回歸中國、解（英國）殖論戰一路以來的本土辯證思考與掙扎，對了解香港極有助益。

全書始自二戰初期符公望等人的左翼詩歌，再論及1949年錢穆等大儒來港傳承中華文化、抗衡殖民地的無根，也抗拒中國文革；趙滋蕃等人的反共小說，劉以鬯等人延續被中批為「毒草」的現代文學，都顯現香港族群與政治的複雜性。與台灣都頗多可對應。

《女孩之城》作者／Elizabeth Gilbert 圖／Riverhead books提供 分享 facebook

《女孩之城》戲說人生

美國暢銷書作家吉兒伯特（Elizabeth Gilbert），強調「人生稍縱即逝且危機四伏，不必拒絕尋歡作樂，只要做自己就好」。

故事主角薇薇安生活在1940年代，她大一成績太差遭退學，被爸媽送到紐約市投靠經營戲院的阿姨，因此結識許多特別的人。薇薇安後來犯錯，導致職業生涯受挫，她的世界也分崩離析。但她最後重新理解自己渴望的生活，這也幫她找到了人生摯愛。

薇薇安在89歲高齡時講述自己的故事，回憶年輕時的熱情，及發生過的種種如何改變她的人生軌跡。吉兒伯特以睿智的文筆寫出一本與眾不同的愛情故事。