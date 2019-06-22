龐畢度又來了！ 馬戲團DIY啟發想像

2019-06-22 00:36 聯合報 台北訊



「巴黎龐畢度兒童藝術工作坊」昨開幕，聯合數位文創董事長李彥甫（後排左三）、龐畢度中心兒童藝術工作坊策展經理Isabelle Frantz-Marty（後排左四）、法國在台協會學術交流暨文化處處長柯柏睿（後排左五）等人合影留念。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

暑假將到，除了遊樂場、夏令營，帶孩子走訪藝文場所，能豐富內涵、增廣見聞，是許多專家推薦的親子活動。巴黎龐畢度中心自今年寒假起實施連續三年的藝術教育推廣計畫，今年全新主題「哇！馬戲團」將打造更繽紛、更有趣、更多無限想像的親子馬戲團，今於華山文創園區開放體驗。

「哇！馬戲團」加入身體律動項目「形狀與平衡」，從身體、物件、堆疊組裝中設計出六種平衡遊戲，小朋友將靠自己的金頭腦思考如何控制重量、堆疊結構，讓身體與物件達到平衡，當個馬戲團的小小特技演員。

而在「畫出三次元」中，用手繪將想像的圖案畫出來，再利用線條依樣雕塑出來，訓練手腦協調。這次另一個亮點是讓孩子重現知名當代雕塑—考爾德馬戲團，用簡單媒材組裝、製作機關，一個超可愛的小馬戲團就誕生了。在「各就各位！」中就能體驗到這個「迷你馬戲團」，孩子要透過想像力製作空中飛人、馴獸師等角色，並和其他夥伴協力完成一段馬戲團表演，最後還可把ＤＩＹ的小角色帶回家。

帶領卅名學童搶先體驗的建安國小校長楊智堅說，孩子天生對媒材就有高度敏感性，藉由這些新鮮事物、複合媒材的刺激，確實可激發創意。孩子看到豐富的媒材，表情都很愉悅，且很快就有創作靈感，可見這樣的刺激對孩子的學習幫助很大。

由聯合數位文創主辦的「巴黎龐畢度兒童藝術工作坊—哇！馬戲團」，即日起至九月八日於華山文創園區西四館舉行，每一場次僅開放四十五組親子進場，購票請上udn售票網，或洽客服專線（02）7721-6955（平日10:00~18:00）。