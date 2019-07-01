吳若權：把人生的重心，擺在你真正需要付出的地方

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當我有很多機會可以告訴自己：「很棒啊，你一定可以做得到！」自由而沒有恐懼的人生下半場，就在眼前低調而華麗地不斷展開。

文／吳若權

嗨，你好，我是吳若權。這一堂課，我要給你一次砍掉重練的機會，從為自己擬訂生命清單開始，具體條列出你一定想完成的事。

當我們愈來愈確定自己所要的是什麼，內在的自信就又多增加了一些。仔細而慎重地規劃一張「生命清單」，未必保證可以順利如願以償，但是可以讓你愈來愈清楚，該把人生的重心，擺在你真正需要付出的地方。

每一項心願的完成，都是每一次無憾的選擇。當我們愈來愈確定自己所要的是什麼，內在的自信就又多增加了一些。仔細而慎重地規劃一張「生命清單」，未必保證可以順利如願以償，但是可以讓你愈來愈清楚，該把人生的重心，擺在你真正需要付出的地方。

尤其，若是你想要完成的事項，是去幫助別人圓夢，當美夢成真的時刻，就等於彼此替對方達成「生命清單」的一個項目，創造了雙倍喜悅與幸福。

先幫助最愛的人圓夢，再回頭犒賞自己；分享彼此的人生，雙方都會因此而精進。

在我養成逐年更新「生命清單」的習慣後，也讓心中的千頭萬緒可以聚焦，並在逐步完成的項目中，發現無比的溫柔自信。

當我有很多機會可以告訴自己：「很棒啊，你一定可以做得到！」自由而沒有恐懼的人生下半場，就在眼前低調而華麗地不斷展開。

所以我想告訴你的是，其實條列生命清單，最重要的意義，並不是你要做的那幾件事而已，而是你可以在條列生命清單的過程中，深刻地反思自己最在意的人生價值，也可以在實踐計畫的過程中，展開更精采的人生！雖然一切是未知，但充滿各種幸福的可能！

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