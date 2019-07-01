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吳若權：把人生的重心，擺在你真正需要付出的地方

2019-07-01 17:50一刻鯨選

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）
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當我有很多機會可以告訴自己：「很棒啊，你一定可以做得到！」自由而沒有恐懼的人生下半場，就在眼前低調而華麗地不斷展開。

文／吳若權


嗨，你好，我是吳若權。這一堂課，我要給你一次砍掉重練的機會，從為自己擬訂生命清單開始，具體條列出你一定想完成的事。

當我們愈來愈確定自己所要的是什麼，內在的自信就又多增加了一些。仔細而慎重地規劃一張「生命清單」，未必保證可以順利如願以償，但是可以讓你愈來愈清楚，該把人生的重心，擺在你真正需要付出的地方。

每一項心願的完成，都是每一次無憾的選擇。當我們愈來愈確定自己所要的是什麼，內在的自信就又多增加了一些。仔細而慎重地規劃一張「生命清單」，未必保證可以順利如願以償，但是可以讓你愈來愈清楚，該把人生的重心，擺在你真正需要付出的地方。

尤其，若是你想要完成的事項，是去幫助別人圓夢，當美夢成真的時刻，就等於彼此替對方達成「生命清單」的一個項目，創造了雙倍喜悅與幸福。

先幫助最愛的人圓夢，再回頭犒賞自己；分享彼此的人生，雙方都會因此而精進。

在我養成逐年更新「生命清單」的習慣後，也讓心中的千頭萬緒可以聚焦，並在逐步完成的項目中，發現無比的溫柔自信。

當我有很多機會可以告訴自己：「很棒啊，你一定可以做得到！」自由而沒有恐懼的人生下半場，就在眼前低調而華麗地不斷展開。

所以我想告訴你的是，其實條列生命清單，最重要的意義，並不是你要做的那幾件事而已，而是你可以在條列生命清單的過程中，深刻地反思自己最在意的人生價值，也可以在實踐計畫的過程中，展開更精采的人生！雖然一切是未知，但充滿各種幸福的可能！

面對一個人的勇敢（圖／一刻鯨選　提供）
面對一個人的勇敢（圖／一刻鯨選　提供）
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一刻鯨選 官網https://jinfm.net/index

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吳若權

一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間，鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到數十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間變得更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！
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