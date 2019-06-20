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108年高雄青年文學獎徵件開始　加碼獎金、首設圖文創作類

2019-06-20 14:39聯合新聞網 讀.書.人

由高雄市立圖書館主辦、高雄文學館承辦之「108年高雄青年文學獎」即日起徵件至9月27日（五）截止。今年的總獎金大幅拉升至543,000元；參賽類組除了既有新詩、散文、短篇小說，還有首次挑戰設立的「圖文創作類」；以及下修年齡層、增設短篇小說類的16-18歲組。預計於10月底公告各類組入圍名單、11月起陸續辦理文學派對、頒獎典禮。

107年舉辦給入圍者參加的文學派對，現場展出青年文學獎的13年回顧展。
107年舉辦給入圍者參加的文學派對，現場展出青年文學獎的13年回顧展。
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邁入第十四屆的高雄青年文學獎，從一開始定位為提供高雄青年創作發表的舞台，到去年開始轉型，打出「青年的文學．青年決定」、搭配動漫風主視覺、採用全青年評審，到揭開評審神秘面紗、直接和創作者進行對談等。試圖讓「文學獎」不僅止於字面上的意義，而是一場高雄青年專屬的年度文學盛會。話題十足的改革，最終迎來破一千件的收件佳績，16-18歲組也罕見地出現首次投稿，即獲得雙首獎的話題得主。

主辦單位表示，高雄文學館自行政法人化後以建置「青年文學創作基地」為目標，緊扣「群聚、實驗、發生」三個核心精神，開始緊密的關注各種文學需求和現象的發生。因此，「108年高雄青年文學獎」從文類開始，挑戰跨出文字限制、設立「圖文創作類」，讓創作者思考如何在一頁A4中，展現圖像的文學敘事；而「短篇小說」也在戲劇改編、同人創作催生下，反而成為更多青年創作的首選，因此今年首度下修參賽年齡、設立16-18歲組。

107年青年文學獎頒獎典禮前夕，短篇小說類評審楊富閔和各類組入圍者暢談創作。(圖...
107年青年文學獎頒獎典禮前夕，短篇小說類評審楊富閔和各類組入圍者暢談創作。(圖／高雄文學館 提供)
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近年因應課綱調整，熱愛文學的教師開始有機會擺脫制式教學，更靈活地推動校內文學的閱讀與創作。在暑假之前，文學館與「108年高雄文學種子教師」合作，如馬拉松接力賽般的依序於左營高中、高師大附中、鳳山高中、前鎮高中辦理工作坊，並依照需求推出「創作訓練」、「文學社群」兩種不同階段的工作坊，成功的引燃師生的創作熱情。此外，顧及各校零星需求，也在文學館辦理更完整的工作坊──從新詩、短篇小說的創作技巧、到文學自助社群的養成，不僅幫助創作者鞏固基礎，也明確指引未來進步的方向。

108年高雄青年文學獎徵件主視覺，表達事物若用不同的角度觀看，會呈現不同的真實，...
108年高雄青年文學獎徵件主視覺，表達事物若用不同的角度觀看，會呈現不同的真實，時而交疊、時而穿透、時而相互映照、時而沉浸、時而造出新的影像。(圖／高雄文學館 提供)
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今年宣傳口號為「非虛構：創作的真實現象」，對不少認定「創作必然虛構」的創作者來說十分突兀。然而，非虛構（non-fiction）為相對虛構（fiction）而生的詞，發展的淵源已久，其意義在不同的時空背景下變化，唯有被獨立看待，才會以「何為真實」的本質問題，擾動創作者。藉由口號，期待能吸引更多創作者凝視之、共同展開多語詮釋的情境、將意義鑿得更深刻。

呼應今年的圖文創作類，主視覺也特別邀請2019法國安古蘭漫畫節臺灣館參展漫畫家──歐泠從視覺設計上詮釋文學。從不同文類的特質出發，表達事物若用不同的角度觀看，會呈現不同的真實，時而交疊、時而穿透、時而相互映照、時而沉浸、時而造出新的影像。暗色與青色暗示青少年時期自我和社會接觸幽微情感。

即日起徵件至9／27（五）截止，需同步完成線上報名登記及紙本寄件。

歡迎有興趣的青年，至官方網站下載簡章（https://www.ksml.edu.tw/ksylaward/），或至高雄文學館官網（http://ksm.ksml.edu.tw/）查詢。


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