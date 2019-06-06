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安藤忠雄7月來台演講 半小時票就沒了

2019-06-06 00:02聯合報 記者陳昭妤／台北報導

北歐櫥窗官網6／10起限量預購《安藤忠雄建築作品全集2019年版》。 圖╱忠泰美...
北歐櫥窗官網6／10起限量預購《安藤忠雄建築作品全集2019年版》。 圖╱忠泰美術館提供
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以「清水模建築設計美學」揚名國際的日籍建築師安藤忠雄，7月1日將以「亞洲是一」為題來台開講，這將是本次全台唯一一場千人演講。近80歲的安藤忠雄建築生涯長達50年，對社會局勢有許多觀察和體悟，他認為「亞洲住著壓倒性多數的人們，許多領域的中心也逐漸移轉到亞洲，我們該如何與環境共生？」本次來台，他除了將分享生涯經驗與想法，也將同步公開近期最新作品。

安藤忠雄1941年出生於日本大阪，1962至1969年間在美國、歐洲和非洲旅行並自學建築學，1969年成立事務所。其建築作品遍布全球，著名的「清水模建築設計美學」讓他的建築饒富韻味，並以清靜幽雅的風格舉世聞名，在國際間獲獎無數。1995年更榮獲有「建築界諾貝爾獎」美譽的普利茲克建築獎，包括「沃斯堡現代美術館」、「地中美術館」、「光之教堂」等皆出自他手。

在台灣，安藤忠雄設計的「亞洲大學現代美術館」也讓人難忘，內部的白色基底與幾何風格，對不少策展人更是一大挑戰。主題結構更設計為3個錯開的三角形，相較圓形、方形，三角形在建築結構上更具難度，足見安藤忠雄不懈突破自己的欲望，也因此能不斷打造出讓人印象深刻的建築。

「亞洲是一：安藤忠雄演講」千人演講會將於7月1日在台北國際會議中心舉行，從亞洲視角出發，探討人與建築、社會間的未來發展。免費報名一開放，半小時內即索票一空。北歐櫥窗也將於6月10日推出附贈安藤忠雄限量手繪簽名手稿，以及本次演講門票的最新作品集預購活動。

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