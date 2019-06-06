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偏鄉熱血教師 以「聲」傳遞教育力量

2019-06-06 11:50聯合新聞網 讀.書.人

2014年信義鄉人和國小自行籌幕環島旅費，在班導師呂家賢（左後）帶領下，到集集驛...
2014年信義鄉人和國小自行籌幕環島旅費，在班導師呂家賢（左後）帶領下，到集集驛站義賣農特產品募旅費。攝影／記者　黃宏璣（圖／聯合報系新聞資料照片）
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任教於南投縣信義鄉人和國小的熱血教師呂家賢，選擇了偏鄉作為教育土壤，在這裡，貢獻所學盡心盡力陪伴這些教育資源較為匱乏的孩子們，不只教授學生課本上的知識，對於學童的人格形塑，更是不遺餘力，用生活實踐取代紙上

教育，得以深刻地從做中學。而今，與有聲音頻團隊「一刻鯨選」合作，透過有聲內容《從偏鄉孩子學到的一堂教育課》，傳達改變人生的教育力量。

長年熱心公益的呂家賢老師，十幾年來一直關注台灣教育、關心孩子，期待透過自己的影響，藉由教育縮短城鄉差距，於是呂家賢老師合作之初，即表示要將創作所得收入全數捐出予「關懷台灣文教基金會」，將這些資金有效善用，推動協力童心多元課輔計畫，期望偏鄉孩童擺脫先天弱勢宿命，翻轉命運。

「一刻鯨選」團隊深刻認同呂家賢老師對教育的理念及付出，除邀請製作有聲音頻內容外，同時積極響應，善盡媒體及社會責任，將該課程的平台收入，同樣悉數捐出予「關懷台灣文教基金會」，為台灣的孩童教育，盡份心力！

《從偏鄉孩子學到的一堂教育課》運用APP及智慧手機功能，打破時間及地域上的限制，讓熱血老師堅持的教育理念更易傳遞與分享。音頻課程內容，從紙上教育談到實踐教育，從孩子外在行為談到品格培育，讓聽眾得以一起思考，什麼樣的教育，能夠真正幫助到你我的下一代，讓他們強壯地迎接未來。


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協助孩子積存足夠的能量，從容面對屬於他們的挑戰！《從偏鄉孩子學到的一堂教育課》7集有聲音頻

http://bit.ly/2JXuiCW

偏鄉熱血教師

講者：呂家賢

出版：一刻鯨選x聯合報健康事業部


➽一刻鯨選 官網：https://jinfm.net/index

➽下載一刻鯨選：http://bit.ly/2GT0JQo

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偏鄉
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