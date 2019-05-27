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夏日爵士派對8月開跑 爵士大師獻藝

2019-05-27 17:43台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

夏日爵士派對將於8月展開，爵士樂隊熱情奔放的演奏為27日的記者會開場。（phot...
夏日爵士派對將於8月展開，爵士樂隊熱情奔放的演奏為27日的記者會開場。（photo by 張朝瑋/台灣醒報）
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在爵士樂隊熱情奔放的演奏聲中，兩廳院宣佈夏日爵士派對將於8月展開！主辦單位27日表示，此次邀請高齡81歲的爵士大師查爾斯‧洛伊德，以及15歲的爵士神童喬伊‧亞歷山大來台演出。也將有多位國內外一流好手登台，用他們的音樂致敬爵士樂之父路易斯‧阿姆斯壯。

「爵士派對辦了多久，我在兩廳院就工作了多久──好像暴露自己年齡了！」兩廳院藝術總監劉怡汝笑著回憶起17年前，一群爵士音樂家拜託當時的兩廳院主任朱宗慶，希望舉辦有關爵士樂的活動，沒想到爵士派對就此成了兩廳院最長壽的活動。劉怡汝希望，觀眾能透過長達1個月的派對活動，紓解生活壓力，享受自在。

主辦單位表示，此次爵士派對將擴大規模，同時邀請爵士大師查爾斯以及爵士神童喬伊來台演出。查爾斯於2015年榮獲美國國家藝術基金會爵士大師獎，其音樂也因融合世界各地特色，被形容是「在各大洲跳舞」；而喬伊則是在11歲時就因優秀的表現而被邀請到林肯中心演出，隨即在2015年發表第一張個人專輯。

今年爵士派對也將致敬爵士樂之父路易斯‧阿姆斯壯。兩廳院指出，路易斯首創由人聲模仿小號的擬聲技法，加上他的即興演奏技法、自由節奏等，均對爵士樂影響深遠，更留下了〈多美好的世界〉等經典歌曲。今年派對將邀請台灣、美國、日本等各地好手，用不同的風格重新詮釋路易斯的作品，讓觀眾體會一代大師的魅力。

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