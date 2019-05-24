親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介
讀書人專欄

脫歐案引英國朝野不滿 梅伊：6月7日辭黨魁職務

同婚登記今上路 她對她一見鍾情、交往9個月決定嫁了

180天期間限定！青鳥書店再造夢幻文青書店

2019-05-24 16:49聯合新聞網 讀.書.人

青鳥文化制作暨2016年台北華山的青鳥書店，2018 年屏東的南國青鳥、2019 年與文心基金會合作的文心藝所｜青鳥。2019 年的春末夏初，再打造奇幻書店，即將在台北市以「城市慢讀節」為主題，與達永建設共同打造一座夢想奇幻的空間─「和平青鳥」，一間會消失的書店，將於於5月25日開幕，正式與大家見面！

（圖／青鳥書店 提供）
（圖／青鳥書店 提供）
分享

1檔文字策展 X 6場講座 X 12位講者 X 60分鐘音樂演出

書店以人文的態度為主軸，藏書6千餘本，遴選與生活相關的設計品味、音樂電影、藝術攝影、文學思想等書籍。開幕日展開兩天一夜的「行走秋鄉｜城市慢讀節」活動，邀請各界作家、音樂人、設計師與總編輯，在城市裡以閱讀、生活為題結合音樂、人文、思想、和設計策展等，讓街區充滿文化魅力！將 有 12 位文化人針對城市裡的閱讀進行 6 場講座；有台灣手寫字藝術家「今晚我是手」空間策展；也有獨立樂團品牌風和日麗唱片行的奇哥、柔米 Zoomie 帶來美好的音樂風景。

（圖／青鳥書店 提供）
（圖／青鳥書店 提供）
分享

這是一場以「書」做為核心的策展形式，限期的書店計畫，讓書店的消失不再悲傷、也保留永恆的人文精神。書店與社區讀者進行 180 天不間斷的閱讀馬拉松，與華文作家展開一場以書為核心的華麗冒險，讓獨立選書、尊重作者、讓書綻放光芒的形式，透過書店連結在各地展開！青鳥文化制作蔡瑞珊：「期盼未來城市裡的每個街區，都能有間書店，有個慢讀節！」

（圖／青鳥書店 提供）
（圖／青鳥書店 提供）
分享

開幕之後，和平青鳥將暫棲於此進行 180天的活動，6 個月期待每月賣書破千本，因此這裡會是書店、是咖啡館，也是音樂的藝文展演空間。這裡將有新書發表會、新銳獨立作者在此地舉辦一場接著一場的微型讀書會，也是文人分享思想的據點，書店將以社區為中心紀錄下每位來到此地的讀者、看管書店的店長、舉辦講座的講者、與彈奏音樂的吉他與搖滾樂，這些人和書店會成為一個畫面、一段記憶、一個過去，或許落成一本書、一部影像，台北城裡的一隅風景。

在閱讀書頁中，和平青鳥成為台北城裡最夢想奇幻的書店，書店會在燦爛中消失，文人的記憶和作品，卻是永恆。　　

5/25(六)－5/26(日) 我們邀請大家一同前來揭開和平青鳥的序幕，陪著我們度過這一天

比一天珍貴的日子！


展覽資訊

行走秋鄉 城市慢讀節｜和平青鳥開幕活動

活動時間｜5/25(六)－5/26(日)

活動地點｜麟光捷運站2號出口，步行約5分鐘

（詳細地址：106台灣台北市大安區臥龍街289號）

這間會消失的書店將5月25日正式開幕與大家見面。

分享


北市夢想

相關新聞

高品質Amazon繁體中文電子書上架　udn提供完整解決方案

2019-05-24 11:26

羅芙奧台北春拍 趙無極領銜

2019-05-22 00:55

水墨巨擘李奇茂辭世 文化部將呈請總統頒褒揚令

2019-05-24 16:46

實用失智預防與照護 職能治療師說給你聽

2019-05-24 14:33

「尋找金鐘旭」100分鐘毫無冷場

2019-05-22 23:52

威尼斯雙年展開幕 伯爵「玻璃泡泡」受矚目

2019-05-22 00:44

爭睹全本天鵝湖 套票限時搶購

2019-05-22 00:37

舞台劇《女人心》 挑戰八點檔演員

2019-05-21 22:57

芬蘭名指揮歐可來台 詮釋馬勒大地之歌

2019-05-21 18:43

龐畢度工作坊 親子玩「馬戲團」

2019-05-21 00:11

巴黎文學之夜 台灣詩人陳育虹為讀者朗誦

2019-05-20 23:25

聯合知識庫四項產品 入選北教局酷課雲資料庫

2019-05-20 10:11

淡蘭古道：北路 代代相傳的好書

2019-05-18 00:01

火紅電視劇京劇重現 北京「大宅門」來台了!

2019-05-17 00:35

情花之毒啥滋味？ 毒茶館邀您啜飲

2019-05-16 23:40

龐畢度「哇！馬戲團」 udn售票網搶先賣

2019-05-16 00:01

莊嚴文物展 一生故宮情

2019-05-15 23:32

詩聲重現 一窺【詩魔、字痴、夢蝶】內心事

2019-05-15 23:24

臺文館「行動博物館」前進校園　以閱讀培養思辨力

2019-05-15 12:03

名畫「喵化」 快跟毛孩來看展

2019-05-14 23:54

「尋找金鐘旭」音樂劇 8月登台

2019-05-14 00:57

影／「主角沒生病的權利」孫翠鳳病後現身龍城爭霸

2019-05-11 02:42

威尼斯雙年展台灣館開幕 跨性別前衛作品吸睛

2019-05-10 10:39

金庸特展傳授蛤蟆功 10日起售票

2019-05-10 00:24

威尼斯雙年展台灣館開幕 鄭淑麗藝術挑戰網路監控社會

2019-05-09 02:40

韓國音樂劇 「尋找金鐘旭」首登台

2019-05-09 00:09

「鳥與水」舞集 不完美詮釋完美

2019-05-08 23:36

沒有名字的書 憑神祕行銷登上誠品暢銷榜

2019-05-08 01:13

鐘樓怪人巡演 舞台同步巴黎

2019-05-08 00:11

影／台中歌劇院8月音樂劇季 「一個美國人在巴黎」起售

2019-05-07 20:21

一起追真凶！ 柯南展預售票熱賣

2019-05-06 23:57

台灣第一人 吳明益「單車失竊記」登上紐約文藝節

2019-05-06 15:41

新北市圖館慶做公益 邀名作家謝哲青當拍賣官、捐私藏好書

2019-05-06 11:33

金庸武俠展在華山 10日預售票開賣

2019-05-04 00:30

芭蕾朝聖！必看第一天鵝

2019-05-03 01:01

柯南科學搜查展 套票今開賣

2019-05-02 00:36

國資圖四度辦閱讀全壘打 借書送萬張棒球票活動開跑

2019-04-30 14:41

伊藤潤二夜跑 挑戰驚「夏」指數

2019-04-30 00:09

傳奇天團鮑羅定弦樂四重奏 來台演俄系

2019-04-28 07:05
看更多

熱門文章

高品質Amazon繁體中文電子書上架　udn提供完整解決方案

2019-05-24 11:26

【生活進行式】劉蕗娜／銀髮自助遊驚魂記

2019-05-24 06:00

【私の悲傷敘事詩】李紀／朱夏（下）

2019-05-24 00:05

【周末好書選】使自己變強大的充實書單

2019-05-24 10:35

辜懷群／由老戲《霸王別姬》至新老戲《項羽和兩個女人》

2019-05-24 00:29

金磊／為海洋培育一顆種子…應該是這樣吧？

2019-05-24 06:00

實用失智預防與照護 職能治療師說給你聽

2019-05-24 14:33

【慢慢讀，詩】蔡振念／在城市

2019-05-24 00:00

水墨巨擘李奇茂辭世 文化部將呈請總統頒褒揚令

2019-05-24 16:46

180天期間限定！青鳥書店再造夢幻文青書店

2019-05-24 16:49
看更多

留言

Top