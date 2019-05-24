180天期間限定！青鳥書店再造夢幻文青書店

2019-05-24 16:49 聯合新聞網 讀.書.人



青鳥文化制作暨2016年台北華山的青鳥書店，2018 年屏東的南國青鳥、2019 年與文心基金會合作的文心藝所｜青鳥。2019 年的春末夏初，再打造奇幻書店，即將在台北市以「城市慢讀節」為主題，與達永建設共同打造一座夢想奇幻的空間─「和平青鳥」，一間會消失的書店，將於於5月25日開幕，正式與大家見面！

（圖／青鳥書店 提供） 分享 facebook

1檔文字策展 X 6場講座 X 12位講者 X 60分鐘音樂演出

書店以人文的態度為主軸，藏書6千餘本，遴選與生活相關的設計品味、音樂電影、藝術攝影、文學思想等書籍。開幕日展開兩天一夜的「行走秋鄉｜城市慢讀節」活動，邀請各界作家、音樂人、設計師與總編輯，在城市裡以閱讀、生活為題結合音樂、人文、思想、和設計策展等，讓街區充滿文化魅力！將 有 12 位文化人針對城市裡的閱讀進行 6 場講座；有台灣手寫字藝術家「今晚我是手」空間策展；也有獨立樂團品牌風和日麗唱片行的奇哥、柔米 Zoomie 帶來美好的音樂風景。

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這是一場以「書」做為核心的策展形式，限期的書店計畫，讓書店的消失不再悲傷、也保留永恆的人文精神。書店與社區讀者進行 180 天不間斷的閱讀馬拉松，與華文作家展開一場以書為核心的華麗冒險，讓獨立選書、尊重作者、讓書綻放光芒的形式，透過書店連結在各地展開！青鳥文化制作蔡瑞珊：「期盼未來城市裡的每個街區，都能有間書店，有個慢讀節！」

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開幕之後，和平青鳥將暫棲於此進行 180天的活動，6 個月期待每月賣書破千本，因此這裡會是書店、是咖啡館，也是音樂的藝文展演空間。這裡將有新書發表會、新銳獨立作者在此地舉辦一場接著一場的微型讀書會，也是文人分享思想的據點，書店將以社區為中心紀錄下每位來到此地的讀者、看管書店的店長、舉辦講座的講者、與彈奏音樂的吉他與搖滾樂，這些人和書店會成為一個畫面、一段記憶、一個過去，或許落成一本書、一部影像，台北城裡的一隅風景。

在閱讀書頁中，和平青鳥成為台北城裡最夢想奇幻的書店，書店會在燦爛中消失，文人的記憶和作品，卻是永恆。

5/25(六)－5/26(日) 我們邀請大家一同前來揭開和平青鳥的序幕，陪著我們度過這一天

比一天珍貴的日子！

展覽資訊

行走秋鄉 城市慢讀節｜和平青鳥開幕活動

活動時間｜5/25(六)－5/26(日)

活動地點｜麟光捷運站2號出口，步行約5分鐘

（詳細地址：106台灣台北市大安區臥龍街289號）

這間會消失的書店將5月25日正式開幕與大家見面。