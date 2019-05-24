實用失智預防與照護 職能治療師說給你聽

2019-05-24 14:33 聯合新聞網 讀.書.人



新聞報導時有所聞，失智者離家後，獨自茫然於街頭徘徊，類似這樣的事件，在步入高齡化的台灣，已經不是偶發案例，而是你我都必須認真正視的社會問題，甚至是你我的家庭議題。眼看年紀漸長的父母、親友，我們對於失智症的了解究竟有多少？又該如何預防或照護呢？

（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

根據世界衛生組織統計，全球平均每3秒就會新增1名失智症患者，截至2018年台灣失智症患者更突破28萬人，2065年失智人口逾89萬人，每100位台灣人有5位失智者，未來的47年中台灣失智人口數以平均每天增加36人；每40分鐘增加1位失智者的速度成長著在台灣，65歲的人，每12位有一名失智者，至80歲以上時，每5位就有一位失智者。

失智症能夠預防嗎？

職能治療師鄭又升在《一刻鯨選》APP「職能治療師教你健康生活不失智」中，分享失智症的預防與照顧。針對預防，醫師首先建議自問「你的生活過得健康嗎？」若你的答案是肯定，那麼無形中你已經落實失智預防了；若你有點遲疑，那麼你可能需要「職能治療」。所謂「職能」，就是指生活中做的所有事情，而加入「治療」，就是幫助維持生活功能，並且過得開心有尊嚴。所以，妥善安排職能就能預防失智，例如控制體重、照顧心血管、運動、腦力挑戰等。

如何自我判斷失智情況？

常有求診者把老化症狀當成失智的前兆，醫師建議透過自己或親近的家人、朋友協助觀察，例如突然忘記某件事，但事後想起來，這樣的情況比較接近老化徵兆非失智，因為若是失智，會完全忘記。當然若仍不放心，可至醫院進行專業醫療測試。

如何照顧失智者？

「照護失智病人，需先裝備好自己」失智者的家屬不僅要照顧好病人，也要對自己的身體和其他家人負責。因此，失智者照護不僅針對病人本身，還包含照護者。

一般來說，失智者照顧分為藥物治療及非藥物治療，非藥物治療會優先於藥物治療，當非藥物治療無效時，或疾病惡化，透過專業醫師建議後才會採用藥物治療。非藥物治療運用的方法為照顧（溝通）技巧、環境安排、活動安排等，建議此時可尋求專業醫療團隊的協助，因為失智症照護並不存在一個絕對標準，有時需要激發創意，有時需要彙整經驗。

有良好的職能，才有美好人生，讓我們一起擁抱健康，預防失智！

《職能治療師教你健康生活不失智》10集有聲音頻

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試聽集〈第03集：預防失智從運動開始〉：http://bit.ly/2WgBY5N

最實用的失智照護知識

講者：鄭又升職能治療師

出版：一刻鯨選x聯合報健康事業部

➽ 一刻鯨選 官網：https://jinfm.net/index

➽ 下載 一刻鯨選：https://bit.ly/2BILshR