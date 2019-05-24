高品質Amazon繁體中文電子書上架 udn提供完整解決方案

2019-05-24 11:26 聯合新聞網 讀.書.人



醞釀多時，Amazon亞馬遜今天(24)宣佈推出兩萬多本繁體中文Kindle電子書，Kindle全球用戶可通過免費的Kindle應用程式（適用於iPhone/iPad, Android手機或平板電腦）或Kindle電子書閱讀器獲取，亞馬遜全球書籍業務副總裁David Naggar表示：「繁體中文Kindle電子書的推出讓我們向Kindle的全球願景又邁進了一步，我們一直致力於為全球用戶提供更多閱讀選擇，讓他們無論身處何地均能輕鬆獲取自己想讀的書籍。我們希望今天推出的兩萬多本繁體中文電子書能觸達全球數千萬的繁體中文讀者。」為臺灣電子書發展揭開嶄新一頁。

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亞馬遜Kindle商店萬本電子書搶先看

亞馬遜Kindle商店將為讀者提供攬括倪匡、瓊瑤、劉慈欣、白先勇等知名作家著作，暢銷書《我們與惡的距離》、《誰說一百分的妳，才是最好的自己》等，包含經典名著《紅樓夢》《金庸全集》等，以及諸多熱銷的編譯作品如丹‧布朗的《起源》、東野圭吾的《假面飯店》、漢斯‧羅斯林的《真確》、喬治‧雷蒙德‧理查‧馬丁的《冰與火之歌》等。用戶均可通過亞馬遜網站購買繁體中文Kindle電子書，搶先體驗。

嚴謹品質把關，呈現最佳閱讀體驗

為提供讀者最佳閱讀體驗，亞馬遜Kindle也對於電子書的內容質量有相當嚴謹的要求，為繁體中文讀者設計了多個相關功能，讓讀者享受繁體中文橫排閱讀的優質體驗，包括自定義字型和繁體中文搜索功能。當使用免費Kindle應用程式時，讀者可以將功能表設置為繁體中文顯示。此外，繁體中文Kindle電子書也囊括了諸多深受全球讀者青睞的Kindle功能，包括可調節的字型大小、頁面邊界，免費試讀本，書籍內容搜索，以及可以將讀者閱讀進度自動同步到所有設備與 Kindle 應用程式等。

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udn提供完整解決方案

對此，深耕數位出版十餘年的聯合線上，以豐富的在地實務經驗，提供電子書從製作、上架、銷售及宣傳推廣的完整解決方案，不僅能以最有效率的方式降低出版社製作電子書的成本，更能兼顧符合Kindle電子書的檔案標準上架Amazon Kindle商店，增加電子書的全球市場覆蓋度、創造營收，歡迎出版同業洽詢合作（ebook@udn.com）。

除了Amazon之外，udn也提供包含全球最大圖書館電子書平台OverDrive及資料庫服務商EBSCO的電子書合作方案，讓台灣出版的優質出版品能以電子書的形式提供全球讀者選購。以最完整的數位出版服務，聯合線上將扮演台灣出版業者最堅實的後盾，一起攜手並進，共創產業榮景。