舞台劇《女人心》 挑戰八點檔演員

2019-05-21 22:57 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



歌手黃文星用高亢渾厚的嗓音演唱音樂劇歌曲《輸人不輸陣》震撼全場！20日《女人心》記者會上，金曲歌王桑布伊也重新詮釋膾炙人口的台語歌《望春風》，溫柔沉穩的嗓音引起懷舊心情。舞台劇《女人心》邀集八點檔演員飆戲，方馨透露首次接演舞台劇就面臨一人分飾多角的考驗。

左起演員方馨、王建復、蘇晏霈、吳定謙20日出席音樂劇《女人心》記者會。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook

方馨、王建復、蘇晏霈跨界演舞台劇《女人心》，劇中採「演」與「唱」穿插進行的特別形式。由兩位金曲歌王桑布伊和黃文星分別演唱。桑布伊說，這是他第一次公開演唱台語歌曲，而實力派的台語唱將黃文星則表示，習慣用外放演繹歌曲的他，在劇中也換成收斂的唱法，很期待這次的跨界新嘗試。

方馨受訪時提到，演舞台劇與八點檔最大的不同，是八點檔演完當集就結束，但舞台劇要不斷排練且一氣呵成、不能NG，加上會一直想到台下的觀眾便更容易緊張；劇中飾演日治時代留日返台的蘇晏霈則說，會接演舞台劇其實是憑一股「傻膽」，而吳定謙說，他從回台的ABC演到清朝老爺，落差很大但演得很過癮。

導演楊景翔表示，劇中每個演員要擔任兩個以上的角色，且造型完全不同，這對演員來說是一大挑戰，加上故事跨越清朝、日治、現代三個時空背景，因此特別找來這些演技實力深厚的八點檔演員擔綱。

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