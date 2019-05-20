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自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

聯合知識庫四項產品 入選北教局酷課雲資料庫

2019-05-20 10:11聯合新聞網 讀.書.人

36年前台北市立敦化國小的小朋友，正在上「認識電腦」的課。這是國內小學首次在校推...
36年前台北市立敦化國小的小朋友，正在上「認識電腦」的課。這是國內小學首次在校推廣資訊教育。(圖／聯合報系新聞資料照)
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數位浪潮下，如何持續鍛鍊學生的數位整合力，台北市政府教育局為回應各級學校教學需求，提升教師數位教學應用與培養學生自主學習的能力，進行年度線上資料庫採購計畫，聯合知識庫以優質多元的數位內容實力，共計四款資料庫產品獲得入選肯定︒

年度入選的資料庫包括：《中學新聞知識庫》、《好讀》、《遠見》、《商業周刊》知識庫，從推廣青少年閱讀、寫作為核心內容的《好讀》周報，專為師生強化新聞時事與新知的《中學新聞知識庫》，還有掌握全面社會科學知識，提升競爭力必讀的雜誌-《遠見》與《商業周刊》，聯合知識庫以完整詳實的知識庫產品線贏得評審們的肯定︒

面對瞬息萬變的時代，未來的鑰匙掌握在自己手上，聯合知識庫不僅是最大的華文新聞資料庫，更致力於知識庫服務平台，提供精選優質資料庫並代理兩岸優良學習研究知識庫，提供校園師生便捷有力的資料檢索服務。同時更透過臉書等社群媒體，挖掘歷史新聞，持續分享，喚起你我的共同記憶，讓學子得以追溯過往，放眼未來，以多元形式協助學子養成獨立思考與人文思辨能力，在未來將更具備競爭力。

「酷課雲」提供數位學習平台，「以學生學習為中心」的教育雲，核心理念是「以學生學習...
「酷課雲」提供數位學習平台，「以學生學習為中心」的教育雲，核心理念是「以學生學習為中心」，提供臺北市的學生、教師及家長各項學習服務。(圖／聯合報系新聞資料照)
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相關連結

➽台北酷課雲線上資料庫https://onlinedb.tp.edu.tw/Login.action

➽聯合知識庫https://udndata.com/promo/demo/

➽報時光UDNtimehttps://udndata.com/udntime


競爭力社群媒體教育局北市

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