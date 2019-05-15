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詩聲重現 一窺【詩魔、字痴、夢蝶】內心事

2019-05-15 23:24聯合報 記者張雅婷／新竹報導

台積電文教基金會與文訊雜誌社即日起至6月12日在清華大學藝術中心舉辦詩的聲音─余光中、周夢蝶、洛夫文物特展，集結3位傳奇詩人的文稿、書信、相片及讀詩的音韻，讓大家一窺3位文學詩人不為人知的習慣。

被稱為「詩魔」的洛夫，骨子裡充滿柔情，西元1959年至1960年戰亂中寫下的情書，首度公開於世；周夢蝶每天上午5點帶著書架、小板凳在台北市武昌街明星咖啡屋的騎樓下擺書攤21年，成為台灣文化地標；擅長抒發悲憫情懷與土地關愛的余光中，在妻子范我存眼中則是「字痴」。

余光中的手稿。記者張雅婷／攝影 張雅婷
余光中的手稿。記者張雅婷／攝影 張雅婷
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范我存細數余光中寫作習慣，有「字」的地方總是認真閱讀，創作的音韻、用字也非常講究，寫詩需要細細打磨，寫散文卻一氣呵成、鮮少修改。

洛夫次子莫凡整理家中時意外找出父母當年傳情的書信，他說，200多封信原以為已經遺失，沒想到完好如初，信中可一窺父親與母親陳瓊芳戀愛、結婚到越戰顧問團時期的心情，也成了最棒的母親節禮物，他從小只知父親用生命寫詩，年紀漸長重讀父親作品，驚訝父親的詩藝，更感受母親的偉大。

主辦單位擬仿周夢蝶的「孤獨王國」，重現周夢蝶的1天。 記者張雅婷／攝影
主辦單位擬仿周夢蝶的「孤獨王國」，重現周夢蝶的1天。 記者張雅婷／攝影
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詩人向明說，他與周夢蝶認識超過一甲子，每年都會幫過生日、唸詩給周聽，直到周去世。主辦單位以不到兩坪的書攤，擬仿周夢蝶的「孤獨王國」，嘗試重現周夢蝶的1天。

台積電文教基金會董事長曾繁城表示，世上有什麼力量能跨越語言、時間與地域觸動所有人，那便是詩。特展期間還邀詩人學者陳義芝、陳芳明與楊澤分享心目中的余光中、洛夫、周夢蝶的人與詩。

台積電文教基金會與文訊雜誌社舉辦《詩的聲音》文物特展，集結3位傳奇詩人的文稿、書...
台積電文教基金會與文訊雜誌社舉辦《詩的聲音》文物特展，集結3位傳奇詩人的文稿、書信、相片及讀詩的音韻。 記者張雅婷／攝影
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詩人余光中

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