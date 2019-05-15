臺文館「行動博物館」前進校園 以閱讀培養思辨力

2019-05-15 12:03 聯合新聞網 讀.書.人



5月14日活動啟動剪綵合照。左起：南科考古館副研究員 陳俊男、台灣文學創作者協會秘書長 陳榕笙、聯合文學雜誌總編輯 王聰威、臺灣文學館 副館長 蕭淑貞、南科館理局組長 董俊德、南科實中秘書 黃明慧、永康國中校長 童文志、新豐高中校長 陳惠珍、作 家 王浩一（圖／聯合文學 提供） 分享 facebook

「臺灣文學行動博物館」是一座40呎的文學貨櫃車，巡迴旅行已邁入第10年，今年也將是巡展的最後一年。國立臺灣文學館為了提供更多文學資源給社會大眾，將文學種子向下扎根，今年特別配合108學年度十二年國民基本教育新課綱的調整前進校園。除了用「行動博物館」豐富的展覽內容增廣學生見聞外，同時也與學校共同辦理「文學閱讀思辨營」活動，讓年輕學子從中發現作家如何在生活細節中，抓出思考的縫隙，用文學引領大家看遍臺灣的文學風貌。

已走過全臺20多個縣市的「行動博物館」，為推廣臺灣文學，展覽以數位、互動的設計，介紹臺灣文學的內在世界及作家作品賞析，每年旅行至臺灣各地，希望透過巡迴展示的方式介紹各地區的文學景象，讓民眾有機會看到不同的文學書寫風格。

南科實中學生參觀導覽現況。（圖／聯合文學 提供） 分享 facebook

今年的第二場將在國立南科國際實驗高級中學展出。南科實中是一所位於台灣台南科學工業園區內的完全中學，因校內多為園區內事業單位、投資廠商、政府機關及鄰近之學術研究機構員工，以及歸國服務學人之子女，故有不少雙語學生。為了讓學生能深入認識臺灣在地文學及培養主動閱讀之習慣，本次巡展也將依學生之特色，規畫閱讀推廣活動，期望透過教學，讓閱讀並不只是單純欣賞和背誦，透過閱讀培養出理解力、思辨力與表達力，除了可運用在語文社會科，連數理科等都能有不同的思考方式，學生於考試時也較能正確理解題意，進而運用在甄選面試等口試考核中，讓學生從觀察、思考到口語表達都能有一定的進步。

在地作家展區，我們也將介紹臺南地區知名文學作家，如：人稱台灣文壇「壓不扁的玫瑰」楊逵的書寫與其反抗精神及葉石濤的府城臺南文學美食地景等。除了讓參觀學生及民眾於行動博物館上了解臺灣文學外，更期望大眾能走訪臺南各地的文學地景，跟著作家的腳步，探索臺南在地文學風貌。

本次活動另與南科考古館及樹谷生活科學館合作集章活動，只要集滿任2館之個館章，即可至行動博物館兌換小禮物一份，希望透過集章活動，讓民眾參觀更多博物館，了解更多屬於臺南的各種風貌，數量有限，換完為止。