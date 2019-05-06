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新北市圖館慶做公益　邀名作家謝哲青當拍賣官、捐私藏好書

2019-05-06 11:33台北國際書展

新北市圖總館歡慶4周年館慶，舉辦好書公益拍賣會，人氣作家謝哲青化身一日拍賣官，割...
新北市圖總館歡慶4周年館慶，舉辦好書公益拍賣會，人氣作家謝哲青化身一日拍賣官，割愛藏書做公益。（圖／台北國際書展基金會　提供）
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人氣作家謝哲青化身好書拍賣官，吸引民眾爭相競標！新北市立圖書館上週六(5/4)日歡慶開館四週年，特別舉辦「好書公益拍賣會」，知名作家同時也是愛書人謝哲青特別擔任一日拍賣官，並割愛捐出他到國外旅行時所買的書籍參加拍賣，邀所有愛書人一起好書交流作公益。在謝哲青的鼓吹下，最後一共拍得新台幣一萬二千元，將全數作為新北市課後陪讀服務的「幸福餐券」經費。

名作家、主持人謝哲青當拍賣官，果然厲害！新北市立圖書館總館今日慶祝開館啟用四週年，特別舉辦別開生面的「好書公益拍賣會」，由作家謝哲青客串擔任「一日拍賣官」，邀愛書人一起競標好書，做公益，溫暖閱讀。謝哲青發揮三寸不爛之舌，成功將自己和新北市文化局長蔡佳芬捐出的親筆簽名書分別以五千元及七千元賣出，幫助陪讀學童。

新北市圖總館歡慶4周年館慶，舉辦好書公益拍賣會以及好書交換等活動，熱鬧非凡。（圖...
新北市圖總館歡慶4周年館慶，舉辦好書公益拍賣會以及好書交換等活動，熱鬧非凡。（圖／台北國際書展基金會　提供）
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新北市立圖書館表示，新北市課後陪讀服務從102年11月推動迄今已近5年半的時間，為照顧弱勢學童(低收、中低收、高風險、身心障礙)的用餐需求，同時提供80元的「幸福餐券」服務，學童持券即可到便利商店兌換餐食，除了平日，寒暑假期間亦提供服務，讓有需要的學童不會因為沒有營養午餐而飲食不正常，至今已服務近6萬5,000名學童，發放2萬餘張餐券。新北市文化局長蔡佳芬表示，總館開館4年來，持續以各種創新的閱讀服務與活動，讓民眾親近閱讀，今年館慶結合公益活動，讓大家可以享受書香盛宴，也可以發揮愛心，將這份愛及喜悅分享給更多需要的人。

插畫家陳盈帆的「插畫點點點」工作坊讓大小朋友愛不釋手。（圖／台北國際書展基金會　...
插畫家陳盈帆的「插畫點點點」工作坊讓大小朋友愛不釋手。（圖／台北國際書展基金會　提供）
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「曬書音樂會」館慶活動，除了「好書公益拍賣會」，由謝哲青、廖鴻基、林立青等知名作家、以及王品創辦人企業家戴勝益等名人捐贈的珍藏好書，也成為民眾瘋搶的焦點。民眾曾小姐說，超級幸運的，沒想到能換到作者親筆簽名的書，之前就參加過圖書館的好書交換活動，但這是第一次換到名人捐書，非常開心！

此外，結合15家獨立出版社的「書香市集」、可愛的「小文青市集」、插畫DIY活動、以及浪漫的書香音樂會，一系列精彩的閱讀慶生會活動持續一整天，讓大小愛書人自由參加，一同歡慶圖書館生日快樂。



謝哲青圖書館拍賣會文化局

台北國際書展

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