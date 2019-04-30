國資圖四度辦閱讀全壘打 借書送萬張棒球票活動開跑

2019-04-30 14:41 聯合新聞網 讀.書.人



「2019閱讀全壘打－夢想象前行」啟動活動現場，並贈票給上楓國小棒球隊代表領獎的小朋友。（圖／攝影 邱凡倩） 分享 facebook

挺閱讀、拒吸毒，閱讀全壘打跨界出擊！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）攜手國立公共資訊圖書館（簡稱「國資圖」）、中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）及中國信託反毒教育基金會，舉辦「2019閱讀全壘打 夢想象前行」活動，今年已邁入第四年，過去三年參與讀者及球迷累積逾45萬人次，今年5月4日至7月31日期間，全臺共8個縣市、30所公共圖書館和行動故事車借閱書籍，即可兌換中信兄弟主場賽事門票及球星小禮，預計送出上萬組。

（左起）陳思齊、王威晨、林書逸，三位活動形象大使上台分享自己的閱讀經驗。（圖／攝影 邱凡倩） 分享 facebook

昨日（4/29）舉行啟動記者會現場不僅有上楓國小棒球隊以「戰舞」演出開場，也有不少長官和各界代表親臨響應，包括教育部終身教育司副司長顏寶月、臺中市副市長楊瓊瓔、國資圖館長劉仲成、中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）理事長辜仲諒、中國信託金融控股公司行政長高人傑、兄弟育樂公司董事長陳信揚、活動形象大使中信兄弟周思齊、活動代言人中信兄弟王威晨與林書逸共同出席。

教育部終身教育司副司長顏寶月率先致詞，表示部裡相當支持本次圖書館與棒球跨界合作，她強調「閱讀是要透過興趣、習慣以及態度，三個條件所養成自學與思考關鍵能力」，同時這些關鍵能力也是未來不可或缺的能力。教育部自民國98年起推動閱讀植耕與環境空間改造計畫，希望透過計畫打造智慧型圖書館，吸引更多人走進圖書館，每個地方都能是閱讀的好環境，每個人都能享受閱讀。最後顏副司長也期待今年參與能再突破，邁向70萬人次願景。

熱愛棒球的臺中市副市長楊瓊瓔則表示，相當感謝這次跨界合作能在臺中市這個宜居城市舉行，她更相信以中信象隊「四肢發達，頭腦靈光」形象宣導閱讀與棒球是最棒的選擇。同時，她表示臺中市市長盧秀燕也特別關心教育，聆聽學界的聲音，並樂見本次閱讀從小扎根、寓教於樂的活動。不僅如此，楊副市長期待讓大家感受家庭共讀的浪漫之美體驗，更對活動信心喊話，認為參與人次不是問題。

參與啟動儀式包含（左起）本次活動形象大使中信兄弟陳思齊、國資圖館長劉仲成、教育部終身教育司副司長顏寶月、中華棒協理事長辜仲諒、臺中市副市長楊瓊瓔、兄弟育樂公司董事長陳信揚、中國信託金融控股公司行政長高人傑、活動形象大使中信兄弟中信兄弟王威晨與林書逸等人共同出席。（圖／攝影 邱凡倩） 分享 facebook

中華棒協理事長辜仲諒很高興能參與這項有意義的活動，首先以自身曾在球隊的經驗為例，認為學業運動成績是可以兼顧，因為球隊拼勁與團結的默契可以讓孩子更有動力閱讀。藉由棒球誘因，鼓勵小朋友讀書，更重要遠離毒品。其次，辜理事長也期待活動不只是一時的，透過活動發起，希望未來無論貧富，孩子都能在完善運動制度和讀書環境之中發展，向美、日職棒看齊。

國資圖館長劉仲成說，棒球與閱讀節和看似一動一靜、差距甚遠，不過正因為此跨界出擊才有意義，也相當契合他「以閱讀提升幸福感」的理念，希望透過全民共同來讀書，將「球迷轉換成讀者，也讓愛書人轉換成愛看棒球的人」，目前國資圖目前已將行動故事車裝滿「健康」、「運動」等主題書籍，讓書本流通到各點巡迴，使更多人走進圖書館，增加人與書交流，創造自然而至幸福感。

劉館長也認同教育部長吳清基發表終身學習密碼331（每日閱讀30分鐘，每日運動30分鐘，每天日行1善），期許大家都能秉持終身學習精神，透過大家的力量共同響應，讓全民閱讀、全民運動成為臺灣最美麗的風景，以達到推動「閱讀、反毒、健康、幸福」的理想。

臺中市上楓國小棒球隊小朋友與明球隊明星見面互動，使得這次為閱讀全壘打活動擊出第一棒完美的開端。（圖／攝影 邱凡倩） 分享 facebook

「2019閱讀全壘打－夢想象前行」活動自今年5月4日至7月31日止，民眾至參與活動的圖書館借閱3本書並摘錄書中佳句，即可獲得中信兄弟主場內野門票兌換券；若參觀現於國資圖舉辦的中信反毒教育特展或閱讀反毒教材，並答對反毒題組，還能獲球星悠遊卡貼紙等加碼小禮。

為了在校園扎根閱讀種子，中信銀行今年首度與青少年的閱讀平台－青春博客來攜手，推動「閱讀全壘打─校園閱讀認證獎勵」，全台高中職在校學生以閱讀全壘打「未來處方箋」主題圖書撰寫心得投稿，即有機會獲得球星簽名商品。

活動聯合30所公共圖書館同步辦理「閱讀全壘打-未來處方箋」主題書展，且串聯udn讀書吧、青春博客來、Readmoo讀墨、讀冊生活、樂天Kobo、親子天下等各家網路書店同步展開；且為了在校園扎根閱讀種子，今年首度與青少年閱讀平臺-青春博客來攜手，推動「閱讀全壘打─校園閱讀認證獎勵」，全臺高中職在校學生以閱讀主題圖書撰寫心得投稿，即有機會獲得球星簽名商品，並受邀至臺中市洲際棒球場觀戰。

「2019閱讀全壘打－夢想象前行」完整活動訊息，請洽官網或臉書粉絲專頁。