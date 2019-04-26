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2019全國巡迴文藝營　聯經與臺鐵局共啟狂飆文學列車

2019-04-26 15:25聯合新聞網 讀.書.人

今年夏天「2019全國巡迴文藝營」將再度與臺鐵局合作，繼續停駐於宜蘭佛光大學。(...
今年夏天「2019全國巡迴文藝營」將再度與臺鐵局合作，繼續停駐於宜蘭佛光大學。(圖／聯經出版　提供)
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聯經出版公司、《聯合文學》雜誌金鼎獎團隊打造的全國最大文藝營隊「2019全國巡迴文藝營」，今年夏天將繼續停駐於宜蘭佛光大學。從2013年開始，文藝營持續在宜蘭舉辦，廣受全國學員及藝文界老師好評。今年，將再次與宜蘭縣文化局及佛光大學中文系共同辦理這場文學盛會。

本次活動持續與臺鐵局合作，由8位知名作家導師跟著大家一起在火車上「狂飆我的寫作時代」。我們以車廂為教室，帶領學員們進入文學的世界，透過列車導讀引發學員對於事物的觀察、深入文學的內在世界，在列車中激發想像，狂飆出屬於這個世代的文學作品。

此次營隊共分為8組，除了原本極受歡迎的小說組、散文組、新詩組、戲劇組及電影組外，今年首創的「黃金組」，將邀請跨世代作家教大家完整地書寫出自己的生命，從回憶過往到人生自傳，用一首詩、一部小說述說屬於這個世代的傳奇故事。而「聯經出版公司」長期以來，深耕於人文社科書籍的出版，擁有國內歷史學界優秀的作者群，也培養一群史學的愛好者，2019年的文藝營，我們也將首次籌畫「歷史工作坊」，結合文青與知青，共同齊聚在蘭陽平原，啟動一場夏日的文史盛典，期待激出不一樣的花火。

(右起)張政源局長、蘇文聖導演、林立青老師、胡川安老師等人，一同啟動全國巡迴文藝...
(右起)張政源局長、蘇文聖導演、林立青老師、胡川安老師等人，一同啟動全國巡迴文藝營文學列車。(圖／聯經出版　提供)
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本次營隊我們擁有最堅強導師陣容，包含黃金作家李昂、台灣中生代小說家郭強生、六年級暢銷女作家劉梓潔、恆溫系作家林達陽、溫柔詩人宋尚緯、新銳導演蘇文聖、劇場導演葉志偉及生活中的歷史學家胡川安等，分別擔任各組導師，並由40位各界知名作家、導演、老師等分別從不同的專長、角度，將創作技巧分享給學員。

另外，為了推廣文學創作，今年也持續開辦「微型文學獎」徵文比賽。文學來自於生活，隨著社會的節奏加快，順應現代人的閱讀習慣，微型文學愈來愈受到喜愛。於短暫的通勤時光中，能立即品味微文學的生命力，讓文學貼近生活。我們將號召參加文學營的學員們，於營隊中進行微型創作。我們期望學員參加文藝營除了與導師講師的互動外，更能激發創作的思維，編寫一篇篇動人的微型文學作品。「微型文學獎」共分5組：除了原有的「微小說」、「微散文」、「微詩」外，另增加「微劇本」及由臺鐵局贊助的「鐵道微詩獎」，每組各取3名。得獎者除了可獲得豐富的獎金或獎品之外，，還有機會將作品刊登於聯合文學雜誌及官網之中；鐵道微詩獎更能於臺鐵的EMU500、EMU600型車廂露出，讓更多民眾能欣賞學員作品。

本次營隊再次加深了專業課程的強度，每組除了導師課程之外，將邀請5位該領域之知名作家擔任講師，共48位知名作家、導演、老師等分別從不同的專長、角度，將創作思維、技巧分享給學員。

另外，臺鐵局也專為本屆文藝營推出「2019全國巡迴文藝營 紀念車票」，參加的學員們可以拿著由臺鐵發售的區間車票快速通關，並能將票卡製成小書籤，由自己喜愛的作家簽名留言，作為本次活動之紀念。此紀念票不對外販售，僅有參加文藝營之學員才能獲得。

三天兩夜的營隊將由這群文學列車長，帶領大家搭上文學區間車，來一趟蘭陽文學之旅。營期為107/7/18(四)-7/20(六)，原價$4600/人，5/31前早鳥優惠$3999/人；黃金組：一口價$6199/人。由最完整且精彩的師資組合，搭配最活潑多元的課程設計，要給文藝學員們不同以往的文學之夏。


2019全國巡迴文藝營──狂飆我的寫作時代

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導師陣容：李昂、郭強生、劉梓潔、林達陽、宋尚緯、蘇文聖、葉志偉、胡川安等人。

營隊時間：107/7/18(四)-7/20(六)

報名費用：原價$4600/人，5/31前早鳥優惠$3999/人；黃金組：一口價$6199/人

瞭解資訊請至《聯合文學》雜誌： http://www.unitas.me/?p=8230


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