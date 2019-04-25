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上班族通勤看什麼？中華電信Hami書城調查出爐！

2019-04-25 13:47聯合新聞網 讀.書.人

中華電信Hami書城於(4/23)世界閱讀日，開放全台行動用戶免費下載書城「月讀包」，創下萬人搶下載體驗，下載量超過6萬本，締造行動用戶一天內在Hami書城16萬分鐘搶下載的盛況，成功串聯全台體驗行動閱讀的魅力！

依Hami書城4/23提供免費閱讀進行用戶瀏覽行為分析，下載量以大台北地區最多，達2.5萬本以上；其次，分別為台中市、高雄市和桃園市，亦超過2萬本。在閱讀偏好上，各縣市也有差異，大台北地區以財經商管居多、高雄地區的用戶偏愛健康類的書刊、桃園地區則以偏好生活休閒類型的用戶居多。下載瀏覽閱讀，在上、下班通勤時間瀏覽量達到最高峰，上班通勤時間(7點至9點)以新聞訊息點閱率最高，下班時段(17點至19點)多數用戶瀏覽較輕鬆的旅遊、休閒熱門雜誌(如Ciao潮旅、HERE雜誌)。另週日(4/21)剛播出精彩大結局的熱門台劇《我們與惡的距離》，意料中也成為此次免費體驗下載最高的電子書

(圖／中華電信Hami書城　提供)
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申辦Hami書城月讀包再送購書金，全館電子書最低下殺56折

為延續Hami書城帶動全台行動用戶閱讀的行動力，中華電信Hami書城推出限時優惠，即日起至108年5月10日止，申辦Hami書城月讀包3個月，只要399元(原價447元)，再送50元電子書購書金及300元熱門線上學習平台的課程折價券；預繳13個月只要1,599元(原價1,937元)，除了200元電子書購書金及300元課程折價券外，再送暢銷電子書《21世紀的21堂課》。

　　另外，Hami書城全館購書結帳再享8折，單書最低下殺至56折，包括上班族必讀的績效管理法則《OKR：做最重要的事》、以及懸疑大師丹‧布朗的最新力作《起源》等熱門書籍，讓客戶輕鬆入手多款好書，快樂當文青！

更多好康訊息請詳參：

https://hamibook.com.tw/event/201903/hamiedm/index.html


完整影片內容：


電子書雜誌世界閱讀日與惡

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