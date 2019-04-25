多老叫做老？大齡女子的幸福課

2019-04-25 12:55 聯合新聞網 讀.書.人



「多老叫做老？」

根據2014年的尼爾森公司調查，針對12到65歲的全球消費者進行「多老叫做老？」的調查。結果發現，台灣有超過四成的人，認為60到69歲叫做「老」；二成多，認為70到79歲叫做「老」；只有不到一成的台灣人，認為超過80歲才叫做「老」。

對比內政部2018年公布的國人平均壽命80.4歲，多數國人似乎太早就感覺到「老」這件事，連帶影響到43%的就業人口，計畫在60歲之前退休。而這是以「年齡」的角度來判斷，若是以「感覺」呢？什麼感覺叫做「老」？

當你觀察到身體上出現細紋、斑點？或者心理上感受到思緒遲緩、易忘、情緒波動大？這樣的感覺叫做「老」嗎？實際上，隨著醫藥進步，多數身體上產生的生理反饋，透過運動和合適的治療，都能得到舒緩；而心裡上的挫折，絕大多數並非「老」來所致，而是對自己的信心不足。

建議你，嘗試採用「無齡」，就是「沒有年齡」的概念。並非要你假裝年輕，而是相信自己、訓練自己，不因為年齡而自我設限，保有對生活的熱忱，善用經驗、發揮能力，例如建立適當的運動，保持健康與體態；持續擴大人際關係，追求新知與生活探索；經營伴侶的愛情關係與性生活，保持工作生產力等。

在經歷了40歲的婆媳與親子關係、50歲的熟齡職場轉化、60歲的退休規劃想法，自然孕育了各階段智慧。我認為，幸福不會「老」，追尋幸福的行動，也不應該隨著年紀增長停止。

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