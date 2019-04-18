台灣文化是什麼？ 一起找答案

相關新聞
文化部響應世界閱讀日 100場走讀活動正式啟動2019-04-17 18:30
世界閱讀日 跟著書走讀台灣2019-04-18 00:38
影╱用鼻子按弦！大提琴家張正傑摔斷手音樂會全球創舉2019-04-16 22:12
台文館憶往：外省人占台13% 白恐受害卻近半2019-04-16 09:36
湸悅新編3支舞 將赴菲律賓舞蹈節秀台味2019-04-17 23:52
吉卜力 18日閉展2019-04-17 00:00
張正傑靠拉琴復健 5月再登舞台演出2019-04-16 18:58
俄鋼琴巨擘普雷特涅夫 6月來台獨奏2019-04-16 00:28
日視障鋼琴家 赴台中與盲生合奏2019-04-15 23:53
普雷特涅夫6月來台 鋼琴獨奏貝多芬2019-04-15 20:05
日本全盲鋼琴家辻井伸行與惠明盲生 看不見的見面會2019-04-15 12:49
第18屆文薈獎總獎金101萬 徵件開始2019-04-15 10:48
吉卜力動畫手稿展 周末限時優惠2019-04-12 00:12
「飲食男女」音樂劇開賣2019-04-11 00:52
國臺圖／五感體驗再創「越」讀新視界2019-04-10 10:07
「俄羅斯第一天鵝」 早鳥票85折起優惠2019-04-10 00:20
他的琴音 感動網友五百萬次2019-04-08 23:35
故宮再現傳奇VR藝術體驗特展 奪美GLAMi 獎2019-04-08 13:05
國臺圖／推五感閱讀體驗 帶您感受世界的美好2019-04-08 08:30
14日登台中國家歌劇院／聽！辻井伸行 琴音療癒我心2019-04-07 23:18
有藝思／布袋戲舞「年羹堯傳奇」 笑看「台北大碗茶」2019-04-07 13:27
日本書店沒法進好書？ 她改開二手書店好自在2019-04-07 11:55
大師說給你聽 《一刻鯨選》有聲知識服務APP上線創佳績2019-04-06 09:00
鐘樓怪人原版卡司 Daniel首登台2019-04-04 00:47
相伴一甲子老情誼 北科大邀台灣圖書館展現「幀‧本事」2019-04-03 16:52
台德共製經典歌劇《杜蘭朵》歐陸獲好評 衛武營演出4場2019-04-03 15:57
日本授權展 台味原創新登場2019-04-03 00:45
大提琴女神 瓦列芙斯卡今晚獻音樂盛宴2019-04-03 00:45
波隆那捷報！大塊文化榮獲最佳童書出版社獎2019-04-02 14:55
《讀者》4月號 一窺故宮詩中畫2019-03-31 23:24
辻井伸行用琴音觸動人心 14日首登台中歌劇院2019-03-31 23:19
接班雲門前 鄭宗龍新作毛月亮4月登場2019-03-31 22:54
書法名家莊嚴120周年展開幕 國父紀念館史上最大展2019-03-31 17:43
公園擺畫攤開啟藝術生命 于彭回顧展北美館展出2019-03-30 23:49
張大千畫作逾三萬件 最愛台灣出產的這一種紙2019-03-29 22:33
8千萬封寫給歐巴馬的信 打造最「接地氣」的總統2019-03-29 03:55
辻井伸行鋼琴美聲 感動日皇2019-03-29 00:37
朱立倫逛吉卜力展 先熊抱龍貓2019-03-29 00:37
臺灣原創躍國際舞台 金牌插畫家前進波隆那2019-03-27 12:15
熱門文章
前閣揆張善政樂於挽袖做事 靠這個撫慰災民2019-04-17 09:11
文化部響應世界閱讀日 100場走讀活動正式啟動2019-04-17 18:30
【這個職業有祕密‧警察篇】謝英山／我的警察生活2019-04-18 06:00
白先勇／一個勇敢的理想主義者——紀念柯慶明2019-04-18 00:12
【慢慢讀，詩】蔣勳／肉身廢墟2019-04-18 00:11
【青春名人堂】林力敏／俄羅斯冰店員2019-04-18 06:00
世界閱讀日 跟著書走讀台灣2019-04-18 00:38
2019第16屆台積電青年學生文學獎徵文 開始收件！2019-04-18 00:12
【聯副文訊】李清志《東京未來派》三場座談會2019-04-18 00:11
台灣文化是什麼？ 一起找答案2019-04-18 00:38
湸悅新編3支舞 將赴菲律賓舞蹈節秀台味2019-04-17 23:52
留言