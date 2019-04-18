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桃機擠爆現場秩序失控 韓國瑜暴怒：統統不要動！

台灣文化是什麼？ 一起找答案

2019-04-18 00:38聯合報 圖／文化部提供 文／陳宛茜

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第九屆台灣文博會下周三開跑，今年展期延長至12天，共有空總、台北機廠、華山、松山文創園區、花博公園爭艷館等5個展區。

花博文創台北機廠
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