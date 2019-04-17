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文化部響應世界閱讀日 100場走讀活動正式啟動

2019-04-17 17:50聯合新聞網 讀.書.人

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文／邱凡倩

為了響應4月23日世界閱讀日，由文化部策畫年度主題「走讀臺灣」，並號召教育部、全臺圖書館、博物館、獨立書店等，一同規劃為期兩週的閱讀盛會，文化部長鄭麗君與教育部主任秘書朱楠賢均親臨今日（4/17）啟動記者會現場，為接下來一系列100場閱讀活動揭開序幕，並給予活動鼓勵與支持。

文化部部長鄭麗君閱讀是臺灣人才培育軟實力，鼓勵大家不僅要讀萬卷書，更要行萬里路。...
文化部部長鄭麗君閱讀是臺灣人才培育軟實力，鼓勵大家不僅要讀萬卷書，更要行萬里路。（圖／攝影　邱凡倩）
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文化部部長鄭麗君率先致詞，表示臺灣今年第三度響應世界閱讀日，閱讀的本質是創作和分享的渴望，人們理應自然而然追求並喜愛閱讀，就像她自己的孩子，從小即愛聽故事一樣。閱讀不是教條，而是能帶來思辨與創造的能力，因此推廣閱讀勢在必行，也是讓我們生活更加豐富、與國際的接軌的方法，更是臺灣人才培育不可或缺的軟實力。鄭部長補充說到，閱讀不應該停留在過去只讀萬卷書的思維，因此今年規劃「走讀臺灣動次動」打造沉浸式閱讀體驗，不僅能夠讀萬卷書，也要行萬里路，邀請大家一邊閱讀，一邊拜訪書中相關景點，讓閱讀成為有趣的事。

教育部主任秘書朱楠賢表示認同推廣閱讀教育必要性，並以行動參與走讀活動規劃，到場體...
教育部主任秘書朱楠賢表示認同推廣閱讀教育必要性，並以行動參與走讀活動規劃，到場體驗支持。（圖／攝影　邱凡倩）
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教育部主任秘書朱楠賢也非常同意鄭部長的想法，教育部這幾年也致力推動閱讀計畫，從偏鄉到都市陸續提升軟硬體，這次活動教育部表示全力配合與支持。此外，他也提到現代小朋友因過度頻繁使用手機，經常性瀏覽一閃而過快速資訊，會讓人失去深層思考的能力的現象，因此從小培養孩子閱讀教育，讓孩子對書本充滿好奇心極其重要，期望大透過與文化部合作的走讀活動，讓孩子認識臺灣在地之美，以及重建孩子閱讀興趣與實力。

各地圖書館與博物館共同響走讀臺灣活動。(由左至右)國立臺灣文學館館長蘇碩斌、國立...
各地圖書館與博物館共同響走讀臺灣活動。(由左至右)國立臺灣文學館館長蘇碩斌、國立臺灣博物館館長洪世佑、國家人權博物館館長陳俊宏、臺北市立圖書館館長洪世昌、新北市立圖書館館長王錦華。（圖／攝影　邱凡倩）
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五大圖書館與博物館館長，以及參與活動獨立書店代表均蒞臨現場，宣傳各地舉辦活動特色與亮點外，會場還有許多致力推廣閱讀的嘉賓貴客共襄盛舉，包括資深美體人于美人、名律師賴芳玉、作家張惠菁等來到現場，在臺博館研究員帶領下，一起體驗首場「動態記者會」，認識臺博館園區樟腦工廠，及相關展示選書，同時大家也率先挑選推薦全臺特色走讀點，提供給民眾參考。

(左一)名律師賴芳玉、(左二)資深媒體人于美人與(左三)文化部長鄭麗君率先體驗走...
(左一)名律師賴芳玉、(左二)資深媒體人于美人與(左三)文化部長鄭麗君率先體驗走讀臺灣首場活動。（圖／攝影　邱凡倩）
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2019世界閱讀日‧走讀臺灣‧閱讀地方

宣傳影片

活動時間：4月20日至5月4日

詳細活動可以進入官方網站瞭解

全臺走讀路線地圖：

全臺走讀路線地圖(圖／協辦單位台灣閱讀推進協會　提供)
全臺走讀路線地圖(圖／協辦單位台灣閱讀推進協會　提供)
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教育部文化部圖書館獨立書店鄭麗君
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