普雷特涅夫6月來台 鋼琴獨奏貝多芬

2019-04-15 20:05 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



剛過完62歲生日的普雷特涅夫，將於6月來台舉辦鋼琴獨奏會。（傳大藝術提供） 分享 facebook 被喻為俄國傳奇鋼琴家的普雷特涅夫將來台演出！傳大藝術15日表示，繼2018年隨同俄國管弦樂團來台並與知名小提琴家曾宇謙合作演出後，普雷特涅夫將再度於6月19日來台舉辦鋼琴獨奏會，此次將帶來他最喜愛的貝多芬與莫札特協奏曲，讓觀眾再睹傳奇大師風采。

傳大藝術指出，剛過完62歲生日的普雷特涅夫21歲時就獲得國際鋼琴比賽金獎，他的音樂特色在於善用踏板、觸鍵營造出如管絃樂般的音色及立體感。甚至左、右手能分別彈出兩種截然不同的音樂，常讓人產生「到底有幾隻手？」的錯覺。也因此他被菲力浦唱片譽為20世紀最偉大的鋼琴家。

不同於今年在其他國家的演出曲目以李斯特為主，此次普雷特涅夫來台將回歸原點，演奏他最喜愛的貝多芬31與32號鋼琴奏鳴曲，以及莫札特的4號與10號鋼琴奏鳴曲。要讓觀眾都沉浸在他美妙的演奏中。

說到普雷特涅夫，就不得不提他於2006至2012年宣告退出舞台的過去，傳大藝術指出，普雷特涅夫因為非常了解鋼琴的結構，也讓他對於鋼琴調音相當苛求，甚至因此常與各地方的調音師發生衝突，導致他後來選擇退出舞台。

直至與日本鋼琴商的合作下，讓普雷特涅夫此後無論到甚麼地方演奏，都可帶著同一部鋼琴同行，廠商也都會從日本派出調音師同行，這些調音師可以花費10幾個小時不斷調整鋼琴，只為符合他的高標準。相信此次獨奏會觀眾絕對能一飽耳福，欣賞到普雷特涅夫的「苛求」。

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