第18屆文薈獎總獎金101萬 徵件開始

2019-04-15 10:48 聯合新聞網 文化部國立彰化生活美學館



文獎舉辦至今已歷經18年，仿佛是一場成年禮，特別邀請大家一起為18周年慶生、切蛋糕。（圖／木蘭文化 提供） 分享 facebook

第18屆全國身心障礙者文藝獎—文薈獎系列活動，於上週五（4/12）正式啟動，知名作家林黛嫚、圖文作家徐玫怡以及中華民國身心障礙聯盟理事長呂鴻文，都出席這場盛會。啟動記者會由視障者由視障朋友楊玉凡和林宏宇，帶來符合本屆徵件主題「當我們一起走過」的歌曲─《一起走過》，感動全場，揭開序幕。

國立彰化生活美學館尹彙武館長在啟動記者會上表示，這是專屬於身心障礙朋友的文藝創作園地，大家透過文字、圖像的文藝創作，可以進入參賽者的動人故事裡，去感受他們在人生旅途中曾經遇上的困境與挑戰，還有愛與關懷。而今年正逢文薈獎第18屆，可以說是文薈獎的成年禮讚。他邀請各位老朋友、新朋友都能夠一起加入，透過創作來為文薈獎慶生。

而今年的徵件主題為「當我們一起走過」，國立彰化生活美學館尹彙武館長認為這個主題格外有意義，他表示：「這麼多年以來，文薈獎彷彿成了許多身心障礙者的朋友，一路陪著他們成長，文薈獎一定會陪著大家，一起走下去。」對於文薈獎能夠在今天舉辦成年禮，他感謝一路以來許多人的支持，特別是每一位願意投稿的朋友與親人，共同將文薈獎的正面能量與文教意義發揮至最大。

圖文作家徐玫怡也到場支持，並鼓勵身心障礙者透過創作發揮自身創作能量。（圖／木蘭文化 提供） 分享 facebook

去年擔任文薈獎評審的圖文作家徐玫怡也從台南遠到台北支持文薈獎，她表示，身心障礙者雖然有些生活上不便之處，但與大家一樣，有相同的心情故事與自由理念，雖有身體障礙但是因為有限制反而產生更強想像力，在創作上也有許多能量與潛能可以發揮。

最特別的是，啟動記者會還邀請到歷屆的得獎者─王向銘的爸爸作為代表參加，向銘的爸爸說，每一年向銘都會報名文薈獎，從國小、國中、高中，到現在已經是大學生了。向銘透過創作找到許多力量，他也鼓勵大家鼓起勇氣創作，突破自己，透過文薈獎找到自己的意義與價值，也更認識自己。而本屆系列活動也將於宜蘭、台南、台北、台中，舉辦第 17 屆作品巡迴展，首次將得獎的畫作轉化成「觸覺圖」，讓視障者也能感受到圖畫的創作能量。各位朋友都可以到現場與精采作品做面對面的體驗與交流。

本屆文薈獎徵件日期，自即日起至 2019年9月5日(四)截止(以郵戳為憑)，分為「文學類」、「圖畫書類」、「心情故事」三類，最高首獎 6 萬元，共有 71 個獎項名額。為鼓勵創作，前 1,000 位符合資格參賽者即可獲超商壹百元禮券乙張，每一位投稿者都能得到一張參賽紀念卡。本次更增設「推廣獎」，同樣準備超商禮券來激勵更多老師指導學生創作。

歡迎對藝文創作有興趣的身心障礙朋友踴躍參加，詳細報名資料請洽第 18 屆文薈獎徵件小組 02-25431636 或請上官網 https://enableprize.chcsec.gov.tw/ 查詢。