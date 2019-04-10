國臺圖／五感體驗再創越讀新視界

2019-04-10 10:07 聯合新聞網 讀.書.人



昨日4月9日，國臺圖與臺北市立動物園共同舉辦「動物園郊遊趣」活動，其中觸摸體驗可以近距離感受無尾熊、鹿角等觸感，是十分難得的經驗。（圖／國立臺灣圖書館 提供） 分享 facebook

延續婦幼節歡樂連假氣氛，國立臺灣圖書館(以下簡稱國臺圖)於4月9日與臺北市立動物園共同舉辦「動物園郊遊趣」活動，邀請臺中惠明盲校師生40餘人，出走到戶外，讓學習走出課室，並藉由觸摸體驗、五感閱讀，共渡歡樂好時光。

遠道從臺中來的同學們，經過了2個半小時的漫長車程，終於抵達內心期盼已久的動物園，下車後紛紛詢問什麼時候搭遊園車？什麼時候要去觸摸體驗？聽到午餐是麥當勞套餐後，還有同學開心拍手！國臺圖志工們立馬貼心服務，送上餐點，讓每位小朋友都吃得飽飽的。在觸摸體驗時間，同學近距離接觸1：1比例無尾熊，有人覺得毛太多了，還有人熊抱無尾熊，把握這難得的機會；除了無尾熊，動物園還準備了鹿皮、鹿角等，只見小朋友ㄧ邊用手指觸碰，ㄧ邊對著鹿角的洞大叫，現場非常熱鬧。惠明盲校教導主任費峻鴻表示，這次參與的同學從國小到20多歲日托班同學都有，大家前一天就都興奮到睡不著，對於國臺圖舉辦這類型走出校園進行五感體驗的活動，深表感謝與支持。

國臺圖藉著這次活動，結合動物園及業界麥當勞跨界資源，共同邀請遠在臺中大雅的惠明盲校ㄧ同享用這美好的果實，將五感閱讀帶到動物園，再創越讀新視界。