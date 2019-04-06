大師說給你聽 《一刻鯨選》有聲知識服務APP上線創佳績

2019-04-06 09:00 聯合新聞網 讀.書.人



運用零碎的時間，即可聆聽經過淬煉易懂的知識內容是《一刻鯨選》提供的價值。（圖／《一刻鯨選》提供） 分享 facebook

聯合報系精心策劃多時的《一刻鯨選》有聲知識APP，元月下旬甫上線，下載數突破20,000人次，在雙平台（iOS／Android）教育類別擠進熱門排行榜。《一刻鯨選》提供以聆聽方式吸收新知，讓學習場域及時間不受限，短短10-15分鐘零碎時間即可利用。

《一刻鯨選》網羅了各領域專業名家，暢銷作家吳若權從財富、感情與友誼，三大關鍵課題出發，歸納『中年必修課：面對一個人的勇敢』課程，帶領規劃人生下半場；金鐘主持人、作家謝哲青以藝術為窗，窺探時代面貌與人心的嚮往，創作『哲青的博物館之旅：印象派在普希金』系列課程；佛學泰斗蔣勳暢談自己與三套《金剛經》的因緣，分享『我奉持的金剛經三個版本』。

高雄市副市長葉匡時與知名主播張珮珊以對談形式，從企業到個人的管理課程『匡裡匡外：葉匡時、張珮珊管理相對論』，聯手打造跨世代的東方管理課；兩性作家苦苓『性的萬物論：自然界的多元性生活』課程，帶領聽眾以詼諧角度了解大自然生存之道，尊重每一個生命個體，學習牠們生生不息奮鬥精神。

《一刻鯨選》營運團隊表示，知識服務在台灣雖然尚未蔚為主流，但縱觀世界其他發展國家，已有穩定質優的音頻平台，提供各種知識及資訊。目前平台內容正在逐步擴充中，未來幾周將逐步上架關於醫療、藝文、健康、生活品味及創業等多元課程，期待成為用戶“省時間的高效知識服務”平台首選。

平台的各類課程，都有提供完整的免費試聽內容，系統性的整理繁瑣不易理解的知識，以深入淺出方式讓使用者隨時聆聽好知識。同時，為讓好知識得以傳遞，營運團隊歡迎使用者推薦各領域翹楚，讓好知識得以透過《一刻鯨選》傳遞，實現知識就在你我耳邊，落實終身學習。

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