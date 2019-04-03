相伴一甲子老情誼 北科大邀台灣圖書館展現「幀‧本事」

2019-04-03 16:52 聯合新聞網 台北訊



圖／北科大提供 分享 facebook

今年適逢北科大光華館、亦即昔日台灣圖書館動土施工60週年，北科大於4月9日邀請一甲子的老鄰居台灣圖書館舊地重聚，共同辦理「幀˙本事：書籍裝幀應用暨北科大光華館紀實聯展」。

展覽介紹中、日及西方書籍裝幀的特色與工具，北科大更展出該校圖書館1912年成立至今累積的珍貴館藏，邀請台灣圖書館「圖書醫院」發揮文獻保存修復的專長，呈現北科大百年治校發展歷程的人文風華。

「超過一百年的發展累積，豐富了我們圖書館的館藏，連臺北故宮也曾向本校借展，可見有多珍稀！」北科大校長王錫福指出，百年資料難免歷盡風霜，因此台灣圖書館特別協助修復、重新裝幀，整個過程以數位攝影方式拍攝，作為此次裝幀展示案例，方便大眾了解書籍裝幀的方法與步驟，為雙方合作再添佳話。

而台灣圖書館自1915年臺灣總督府圖書館成立以來，積極典藏臺灣重要文獻，並設置製本室（裝訂室）及戰後的「圖書醫院」，致力永續保存國家文化資產。

台灣圖書館原址臺北市新生南路一段1號，自1959年動土施工以來已屆60週年，2004年遷館新北市中和區現址，原館舍移撥北科大使用，為現今北科大光華館。北科大將光華館作為創新育成空間，並於1樓設置人文實驗室，由文化事業發展系統籌，供校內外機構展演人文創新活動。

此次展覽由北科大文發系、圖書館及台灣圖書館共同規劃，以北科大光華館、亦即台灣圖書館舊址作為展場，為兩所臺灣百年教育機構自台灣圖書館遷館後首度合作。展覽以「書籍」連結雙方教育使命，加上「裝幀」將一張張單頁相互連結的意涵，體現彼此繼往開來的合作，以及當了一甲子好鄰居的老情誼。

展覽自4月9日起至26日，內容包括中、日及西方常見裝幀方式，如中式宋代四目綴訂法、日式大和綴、西式鋸目綴等，並於北科大圖書館紅樓書坊辦理手作工作坊，邀請大眾實作體驗。展覽下半年將移展台灣圖書館，歡迎各界蒞臨參觀。