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波隆那捷報！大塊文化榮獲最佳童書出版社獎

2019-04-02 14:55台北國際書展

恭喜！2019年波隆那書展於4月1日傍晚頒發年度最佳童書出版社獎，亞洲區得主是大塊出版公司。自2014年格林文化獲得波隆那書展最佳童書獎之後，這是第二次台灣出版社獲得此項榮耀。

「最佳童書出版社」 獎項，宗旨是為了表彰世界各地在圖書選題、專業編製與知識表現都產出優異作品的童書出版社，希望藉此促進不同國家、不同領域和文化樣貌的知識傳遞都能相互交流。歷來臺灣童書業多次入圍獎項，2014年格林文化曾經榮獲該年度「最佳童書出版社」榮耀，2015年和英文化也曾經入圍此一獎項。今年2019年大塊文化出版不僅入圍，更抱得此獎與殊榮，為臺灣爭光，可喜可賀！

大塊出版公司榮獲2019年波隆那書展年度最佳童書出版社獎，由大塊文化董事長郝明義...
大塊出版公司榮獲2019年波隆那書展年度最佳童書出版社獎，由大塊文化董事長郝明義先生（中）領獎。（圖／台北書展基金會　提供）
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讀書人推薦閱讀好書

書名：《大野狼。繪本誌：森林繪本》

《大野狼。繪本誌：森林繪本》
《大野狼。繪本誌：森林繪本》
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作者：圖畫書俱樂部

出版社：大塊文化

出版日期：2017-06-02

書籍簡介：

1996年成軍的繪本團體「圖畫書俱樂部」，成員已經脫離童年很遠，但體內那個不想長大的小小孩卻一直存在；他們依然相信世上有妖精、晚上做夢都駕著小船去野獸國胡鬧。二十年來，這群不想長大的大人們持續不斷地看繪本、畫繪本、做繪本、玩繪本。2015年《大野狼。繪本誌》創刊號，主題是「大人的繪本生活」，紮實的內容、書攝影和排版，大受好評。

■波隆納別冊

由波隆那兒童書展達人深入淺出、圖文並茂介紹書展特色，讓讀者也能從紙頁遊覽波隆那。並邀請2016及2017入圍波隆那書展的插畫家：黃郁欽、吳欣芷、鄧彧、吳睿哲分享插畫家的古城一瞥以及豐富戰利品。


★更多大塊文化出版推薦好書：http://bit.ly/2TK5Cyg


童書大塊文化

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯台灣出版界魅力與實力：對外，具現台灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳台灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。
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