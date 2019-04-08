國臺圖／推五感閱讀體驗 帶您感受世界的美好

2019-04-08 08:30 聯合新聞網 讀.書.人



4月歡樂兒童月，國立臺灣圖書館(以下簡稱國臺圖)特邀臺中市私立惠明盲校師生於4月9日一同邁出校園，透過親身走訪，實際體驗臺北市立動物園現場氛圍，並藉由觸摸體驗，感受動物的形體及生態作息，力行實踐「讀萬卷書不如行萬里路」！

國臺圖於103年經教育部指定為推動及落實「身心障礙者數位化圖書資源利用辦法」的專責圖書館，在推廣身心障礙閱讀方面，一向不遺餘力！歷年來舉辦上百場身心障礙閱讀推廣活動，大獲好評。除了邀請知名作家開講的「閱讀系列講座」、各行各業手作達人的「樂ㄌㄜˋ讀講座」、北、中、南全省走透透為視障者講電影的「視障者電影聽賞」活動外，更有「真人圖書講座」，邀請許多國內各領域身心障礙卓越人才及作家，蒞館分享個人成長、求學與工作等豐富人生經歷，現在國臺圖要帶著小讀者們出走到戶外，讓學習走出課室，用身體力行閱讀。

由國臺圖與臺北市立動物園共同舉辦「動物園郊遊趣」活動，特別為臺中惠明盲校師生近40人安排搭遊園車導覽、五感啟動猜猜猜1:1比例無尾熊玩偶、鹿角及鹿皮等觸摸體驗及說繪本聽故事等豐富有趣的活動。此次參與動物園之行的人員，涵蓋國小及國中部師生，國臺圖亦出動十多名熱心志工到場協助，安排一對一貼身照護，確保學童們的安全及提供適切的服務；和德昌股份有限公司（台灣麥當勞授權發展商）更熱心贊助麥當勞套餐供師生享用。惠明盲校教導處生活訓育組組長黃兆昀表示，同學們對於能離開校園擺脫課業壓力，到臺北動物園探索體驗並品嚐麥當勞，感到十分興奮，也謝謝主辦單位安排了這麼棒的兒童節禮物！

國臺圖致力身心障礙閱讀服務推廣，透過異業結盟，結合各界資源，讓個別力量相互加乘散發更強大服務能量，也期待未來各界資源持續挹注，跨域合作讓身心障礙閱讀服務從室內走向戶外，嘉惠更多偏鄉角落的身心障礙朋友，一起用身體五感，共享各種形式閱讀的美好。