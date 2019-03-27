臺灣原創躍國際舞台 金牌插畫家前進波隆那

2019義大利波隆那兒童書展（Bologna Children's Book Fair）即將於４月１至４月４日舉行，文化部主辦、台北書展基金會承辦的臺灣館以「山裡的圖書館」(Taiwan! Library behind the Mountain)為主題，規劃「Paradise動物主題特展」，國際童書出版業可全新體驗臺灣圖像原創的熱情、多元與開放；此外，臺灣館同步推薦五位金牌插畫家：張蓓瑜、陳致元、吳欣芷、安哲和黃郁欽，他們的創作也將在國際舞台隆重呈現，突顯臺灣驚人、豐沛的圖像作品生命力。

臺灣館推薦插畫家作品精彩呈現。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

山裡的圖書館 動物主題特展閃亮推出

2019義大利波隆那兒童書展（Bologna Children's Book Fair）將於４月１至４月４日舉行，由文化部主辦、台北書展基金會承辦的臺灣館以「山裡的圖書館」為主題，規劃「Paradise動物主題特展」，國際童書出版業可全新體驗臺灣圖像原創的熱情、多元與開放，讓參訪者猶如進入臺灣山林，體驗來自土地所醞釀的生命力。

本次臺灣館位在英、美出版重鎮的25館A153，展館面積共10個展位160平方公尺，館內分區包括「動物主題書區」、「推薦插畫家區」、「臺灣精選好書區」、「數位出版品區」、「出版社專區」以及「版權洽談與活動區」等，推薦近年出版關於臺灣風土人情的特色童書繪本，展出書籍共計523本。

文化部人文及出版司司長陳瑩芳（左起）與推薦插畫家安哲、吳欣芷、黃郁欽、陳致元合影。（圖／台北書展基金會 提供） 分享 facebook

五位推薦金牌插畫家來助陣

臺灣館同步推薦五位金牌插畫家到場，包含2017年以《班雅明先生的神秘行李箱》入選「德國最美麗的書」獎項的旅德插畫家張蓓瑜、享譽國際的插畫家陳致元、深耕插畫界30年的插畫家黃郁欽、斜槓跨界的知名插畫家安哲，以及多次入圍波隆那插畫展的新秀插畫家吳欣芷，我們的創作也將在國際舞台隆重呈現，突顯臺灣驚人、豐沛的圖像作品生命力，除了作品版權推廣至國際之外，五位插畫家也會在現場舉行簽名蓋章活動。

陳致元

目前為國內最受矚目的明星級兒童繪本創作者之一，擅長以平實有趣的內容，輔以溫馨的繪畫風格，傳遞跨越語言、文化隔閡，淺顯易懂卻又讓讀者印象深刻的故事，作品暢銷多國並屢獲國際多項殊榮，代表作《Guji Guji》更被翻譯成16國語言，入圍紐約時報暢銷童書，並獲得瑞典知名劇團改編為暢銷舞台劇。4月1日16:00-16:50，在波隆那展覽中心的「插畫家急救站」（Illustrators Survival Corner)，陳致元將以「做一本圖畫書」為題演講，和世界各地的插畫家進行深度交流。

張蓓瑜

2017年以《班雅明先生的神秘行李箱》初試啼聲，便勇奪「法蘭克福書展書封設計獎」、「德國最美麗的書」獎入選、美國3X3國際插畫大獎（繪本項目）銀牌等國際大獎殊榮，人生中的第一本童書創作，便榮獲各界好評。今年張蓓瑜獲邀成為臺灣館推薦插畫家，除了推廣作品版權，也將在臺灣館舉行簽名蓋章活動。

安哲

2018年入圍波隆那插畫展的安哲，因故未能親至波隆那領獎，今年成為臺灣館推薦插畫家，終於可一償宿願，親臨波隆那兒童書展朝聖。這位型男藝術家創作多元，從繪本、插畫到漫畫等圖像創作，作品榮獲國內外大獎肯定。尤其他的創作觀點與眾不同，不附和潮流，風格帶點荒誕黑色，批判又深富寓意。從2017年入圍波隆那作品《阿河Aho》為例，安哲以發掘城市獨特氛圍和事件為創作靈感來源，將一件發生在臺灣的河馬意外事件，映照社會的省思。因此故事沒有Happy Ending，不想讓孩子們對現實社會抱持太多希望。這次他將帶新作前進波隆那，並近身觀察波隆那插畫展評審對於遴選作品的標準，以及觀摩西班牙SM基金會所舉辦的插畫獎項，希望藉由全球插畫趨勢的觀察，了解近來藝術形式的轉變。

黃郁欽

深耕插畫多年的插畫家黃郁欽，也可說是另一位斜槓奇人，本業編劇，1988年投入插畫，迄今創作已超過30年。同時他更創立臺灣第一個手製繪本團體「圖畫書俱樂部」，砥礪插畫家精進，每年定期舉辦繪本創作。除了獨立創作繪本，他也和同樣是繪本作家的妻子陶樂蒂一起合作。黃郁欽的作品多元，深獲許多獎項的肯定，2016年更以《好東西》入選波隆那插畫展，國際版權潛力無窮。

吳欣芷

已經二度入選波隆那插畫展的吳欣芷，可說是一位幸運兒，畢業於英國劍橋藝術學院童書插畫碩士，她「立志」並且如願成為插畫家，接連於2016、2018入選波隆那插畫展。對比第一次去波隆那書展的心情，此次她認為自己更能掌握需要觀摩與學習的是什麼。吳欣芷以透明度高的水彩創作成為個人特色，她並希望藉由圖畫和文字對世界產生正面的影響力，夢想成為帶給世界溫暖的插畫家與繪本創作者。