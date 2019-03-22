鐘樓怪人3聲道天才歌手 快閃登台

2019-03-22 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



飾演鐘樓怪人演員Angelo（右）、遊唱詩人演員Richard（左）快閃來台。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

「這將是一場能量加倍的演出，可能會讓台灣觀眾『爆炸』！」法文音樂劇「鐘樓怪人」飾演鐘樓怪人的Angelo Del Vecchio 與遊唱詩人Richard Charest談起六月的演出，眼睛閃爍興奮的光彩。

「鐘樓怪人」廿周年全球巡演，海外首站將來到台灣。Angelo與Richard昨快閃登台，午間與音樂劇「飲食男女」男主角聶雲、導演程伯仁，一同突擊北市和平高中與學生同樂。

Angelo外型俊美，與所飾演的怪人形成極大反差。他也是史上唯一可用義大利文、英文與法文演出此角的天才歌手。他透露，只要裝上怪人的駝背，「看著鏡中的自己，告訴自己你就是柯西莫多」，就能慢慢進入怪人的內心世界。

Richard為了「鐘樓怪人」多次訪台，認為台灣擁有「最溫暖的觀眾」。他表示，「鐘樓怪人」是一齣能量巨大、舞者移動迅速的音樂劇，過去受場地限制，限縮了舞者和演員的揮灑。「這次我們帶了真正的版本回來」，他指出，此次在和平籃球館的演出，將還原「鐘樓怪人」的原貌，「能量加倍、情感也加倍」；就算是老觀眾，也會有全然不同的新感受。

由聯合數位文創主辦、華南金控主要贊助之經典法文音樂劇「鐘樓怪人」，六月一日至九日演出。特別感謝指定航空長榮航空及指定飯店福華大飯店的支持。購票最低優惠八八折，購票請上udn售票網，客服專線請洽(02)7721-6958 #2。