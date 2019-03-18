台北愛樂獨幕歌劇 丑角視角看百態

2019-03-18 16:01 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



台北愛樂歌劇坊將在4月演出3齣獨幕歌劇，透過丑角視角詮釋人間百態。(photo by 張朝瑋/台灣醒報) 分享 facebook 男演員以小丑裝扮，在台上以高亢的聲調唱出人生中的無奈與悲傷，為台北愛樂歌劇坊即將在四月演出的獨幕歌劇拉開序幕，指揮邱君強指出，此次將演出三齣以丑角作為主題的歌劇，題材則從喜劇到悲劇、鬧劇都有，要透過丑角的視角，呈現人間百態。

邱君強表示，歌劇坊每年都會推出歌劇表演，而適逢歌劇坊成立10週年，加上配合觀眾的觀賞習慣改變，故此次演出三齣以丑角為主題的獨幕歌劇，分別為雷昂卡發洛的《丑角》、莫札特的《劇院經理》、浦契尼的《強尼史基基》，題材則涵蓋悲、喜、鬧三種類型，劇情也從謀殺到宮鬥、爭奪遺產等，透過29位傑出的青年聲樂家表現，讓民眾不斷回味。

導演陳昶旭指出，有許多琅琅上口的詠嘆調，其實就出自這三齣歌劇，如《丑角》中的〈粉墨登場〉、《強尼史基基的》的〈我親愛的爸爸〉等，而雖然三齣歌劇的劇情不同，但藉由導演的詮釋，有可能殊途同歸，觀眾可以從中細細品味箇中差異。

三齣歌劇中，最受關注的應是《丑角》，因劇中飾演丑角的主角，在登台表演前卻發現心愛的妻子出軌，而剛好要演出的戲有相似劇情，最後主角因為悲傷而無法分辨舞台與現實，失手殺死了妻子。執導此劇的陳仕弦表示，透過「劇中劇」的形式，要打破觀眾認為演員都是虛假的觀念，並沉浸在精彩的劇情中。

【更多精采內容，詳見 】