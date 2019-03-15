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讀創故事在華山 邀3位新秀作家聊創作體驗

2019-03-15 23:22聯合新聞網 「讀創故事」編輯台

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由聯合報系願景工程主辦的「大風吹～吹翻書的人」將於明日(3/16)華山文創園區中4B館展開，本次閱讀嘉年華推出親子、翻書、閱讀三大舞台主題，讀創故事推出一日限定攤位活動，並且邀請三位潛力作家在閱讀舞台會晤，與大家聊聊一路走來網路創作的心路歷程，歡迎喜歡閱讀、熱愛創作的朋友前來同樂。

讀創故事是一個網路創作與線上篇章閱讀的平台，這次響應願景工程的閱讀嘉年華，舉行「用讀創故事，寫我的獨創故事」的攤位活動，很榮幸邀請到平台上三位創作風格迥異的新秀作家，分別是推理奇幻才女亞斯莫、玄幻古風新生代齊綸、靈異驚悚新秀小男孩齊聚一堂，分享彼此創作好故事的心得，同時也藉由此次機會與讀者朋友見面。歡迎週六有空蒞臨華山文創園區的讀者們，前往讀創故事攤位與我們同樂！


新秀作家網路創作分享會

●與會作家：亞斯莫、齊綸、小男孩

●時間：3月16日 15:00~15:40

●地點：2F 閱讀舞台

●攤位活動：

【➽第一重】現場註冊udn會員，登入讀創故事，並「收藏」三位作家的書加入書櫃，即送限量「創Story閃亮書籤」！

【➽第二重】現場憑位作家任一位的簽名，即可兌換「咖啡兌換券」！

分享會結束後，作家也會移駕到攤位與大家近距離接觸唷！

歡迎大家周六一起來攤位與我們同樂！


讀創故事閱讀亞斯莫小男孩齊綸
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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