當戲曲邂逅大提琴…3藝術大師赴日 文化行銷台灣

大提琴家張正傑（左）、歌仔戲國寶廖瓊枝（中）、京劇大師朱陸豪（右）等三位藝術大師昨在機捷車廂「快閃」表演，他們將赴日行銷台灣。 圖／台灣觀光協會提供 分享 facebook 為搶攻日本四月黃金周十天連假出國市場，交通部觀光局昨天邀國際知名大提琴家張正傑、歌仔戲第一苦旦廖瓊枝、京劇扮演美猴王聞名的朱陸豪等三名藝術大師，赴日行銷台灣。

三人昨搭機場捷運前往桃園機場，在捷運車廂「快閃」表演，登機前也在桃園機場長榮航空班機的候機室表演，以大提琴聲搭配京劇及歌仔戲推廣台灣文化。

張正傑指出，這次到日本要展現的是台灣文化中最具台灣特色的歌仔戲，另外還有中華文化裡面的京劇、崑曲或是美猴王等，台灣是非常多元而具有創意的文化。京劇的美猴王與歌仔戲不是與傳統的南胡等樂器演出，而是結合大提琴或鋼琴，這個從來沒有過，希望藉此讓日本人感受到，台灣的文化加上台灣的創意。

高齡八十五歲的廖瓊枝說，這次要在日本演出台灣本土戲劇文化的歌仔戲，並透過「王寶釧」及「身騎白馬」等戲曲段子的演出，展現歌仔戲中喜、怒、哀、樂等唱腔的分別，讓日本人欣賞台灣戲曲文化之美。

朱陸豪表示，美猴王的演出是搭配音樂家德布西的「大提琴奏鳴曲」演出，作品內容原是描述一個小丑撲摘月亮，只是把小丑角色換成美猴王演出。

來台日客 今年要衝破200萬人次

我國赴日旅客長期多於日本來台旅客，兩者五年來差距從一○三年的一・八倍擴大至去年二・四倍。旅行業者說，日本觀光環境豐富，台灣地小景點少，不必強求雙方來往旅客數達到平衡，但可改善行銷增加日本旅客。觀光局表示，今年目標是日本旅客突破二百萬人次，將無孔不入向日本宣傳。

日本旅行業協會去年公布暑假人氣旅遊地點排行，台灣擊敗南韓跟夏威夷奪冠，因日人認為台灣親近、距離短、交通便利、美食及美景多。雖然日本來台旅客上揚，從一○三年的一六三萬人次升至去年一九七萬人次，增幅兩成；但我國赴日旅客從二九七萬人次升至四八二萬人次，增幅逾六成，雙方來往旅次差距拉大。