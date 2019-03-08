親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
閱讀風向球
故事連載
閱讀專題
2019台北國際書展
中小學生讀物選介
讀書人專欄

全英羽賽／克服開賽亂流 戴資穎直落二晉8強

當戲曲邂逅大提琴…3藝術大師赴日 文化行銷台灣

2019-03-08 00:25聯合報 記者吳姿賢陳嘉寧／連線報導

大提琴家張正傑（左）、歌仔戲國寶廖瓊枝（中）、京劇大師朱陸豪（右）等三位藝術大師...
大提琴家張正傑（左）、歌仔戲國寶廖瓊枝（中）、京劇大師朱陸豪（右）等三位藝術大師昨在機捷車廂「快閃」表演，他們將赴日行銷台灣。 圖／台灣觀光協會提供
分享
為搶攻日本四月黃金周十天連假出國市場，交通部觀光局昨天邀國際知名大提琴家張正傑歌仔戲第一苦旦廖瓊枝、京劇扮演美猴王聞名的朱陸豪等三名藝術大師，赴日行銷台灣。

三人昨搭機場捷運前往桃園機場，在捷運車廂「快閃」表演，登機前也在桃園機場長榮航空班機的候機室表演，以大提琴聲搭配京劇及歌仔戲推廣台灣文化。

張正傑指出，這次到日本要展現的是台灣文化中最具台灣特色的歌仔戲，另外還有中華文化裡面的京劇、崑曲或是美猴王等，台灣是非常多元而具有創意的文化。京劇的美猴王與歌仔戲不是與傳統的南胡等樂器演出，而是結合大提琴或鋼琴，這個從來沒有過，希望藉此讓日本人感受到，台灣的文化加上台灣的創意。

高齡八十五歲的廖瓊枝說，這次要在日本演出台灣本土戲劇文化的歌仔戲，並透過「王寶釧」及「身騎白馬」等戲曲段子的演出，展現歌仔戲中喜、怒、哀、樂等唱腔的分別，讓日本人欣賞台灣戲曲文化之美。

朱陸豪表示，美猴王的演出是搭配音樂家德布西的「大提琴奏鳴曲」演出，作品內容原是描述一個小丑撲摘月亮，只是把小丑角色換成美猴王演出。

來台日客 今年要衝破200萬人次

我國赴日旅客長期多於日本來台旅客，兩者五年來差距從一○三年的一・八倍擴大至去年二・四倍。旅行業者說，日本觀光環境豐富，台灣地小景點少，不必強求雙方來往旅客數達到平衡，但可改善行銷增加日本旅客。觀光局表示，今年目標是日本旅客突破二百萬人次，將無孔不入向日本宣傳。

日本旅行業協會去年公布暑假人氣旅遊地點排行，台灣擊敗南韓跟夏威夷奪冠，因日人認為台灣親近、距離短、交通便利、美食及美景多。雖然日本來台旅客上揚，從一○三年的一六三萬人次升至去年一九七萬人次，增幅兩成；但我國赴日旅客從二九七萬人次升至四八二萬人次，增幅逾六成，雙方來往旅次差距拉大。

歌仔戲桃園機場京劇張正傑快閃
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

全本全景「鐘樓怪人」票券開賣了

2019-03-08 00:31

震撼「愛之谷」首度華麗呈現

2019-03-08 00:28

大提琴女神4月登台 琴音撩動觀眾

2019-03-06 23:47

王定國獲選九歌年度小說 直指文學是心靈出口

2019-03-05 22:38

天才視障鋼琴家 跳舞體驗蕭邦

2019-03-05 00:45

藝術大師蕭勤 巴黎、高雄雙城展

2019-03-04 23:32

台北傳藝季開跑 澎恰恰以歌劇談母愛

2019-03-04 18:43

提供中文聽力輔助字幕 兩廳院讓藝術無障礙

2019-03-04 02:04

《讀者》3月號 悠遊故宮名畫詩詞

2019-03-04 00:17

林懷民音樂劇托斯卡 15日中壢藝術館音樂廳登場

2019-03-02 20:20

木雕創作聯展　年輕藝術家進駐只到3月10日

2019-03-02 19:43

「還願」主角改唱「焢肉遇見你」 挑戰單身獨角音樂劇

2019-03-02 00:01

從搭竹竿開始 台灣首屆劇場設備博覽會開幕

2019-03-01 20:55

龐畢度兒童工作坊 獲家長好評

2019-03-01 00:03

最完整「鐘樓怪人」 首度搬來台

2019-02-27 23:37

聽大提琴女神 買套票送「傳奇」

2019-02-27 00:18

看夜半鼓聲兩種結局 聽泰武古謠傳唱美聲

2019-02-24 12:58

影／新版崑曲「潘金蓮」 解構中國第一大淫婦

2019-02-24 03:28

「變變變！MOVE生物體驗展」 第30萬名幸運兒在台灣

2019-02-23 00:50

獅子王巡演登台 今午開賣

2019-02-22 23:39

大提琴女神 4月優雅訪台

2019-02-22 00:16

吉卜力辦展 無臉男玩快閃

2019-02-21 00:38

台塑公益入鄉 4劇團推28場演出

2019-02-20 14:39

朱宗慶：不景氣 讓看表演觀眾下滑

2019-02-20 14:16

票房消長／國表藝3場館 北降溫中南熱

2019-02-20 14:13

重現歐洲舞台 鐘樓怪人早鳥開賣

2019-02-20 00:35

獅子王7月攻蛋 力邀觀眾來看「刀疤」大鬥「木法沙」

2019-02-20 00:10

果陀劇《上帝的兒女》 屈中恆與王曉書為聽障友煮元宵

2019-02-19 21:08

視障鋼琴家 廿歲就奪國際大獎

2019-02-19 00:17

「獅子王」將來台演出！ 售票時間曝光

2019-02-18 17:43

馬勒第七／舞樂交融 花虎奇緣／魔幻歌舞

2019-02-17 13:32

吉卜力動畫手稿展 無臉男給驚喜

2019-02-15 00:19

法插畫家佩姬．尼勒 周五起簽書會

2019-02-14 00:23

大提琴女神 奏蕭邦訴愛

2019-02-14 00:10

德國萊茵芭蕾舞團亞洲首演《馬勒第七號》 獻給衛武營

2019-02-13 17:05

「理科太太」 朝聖龐畢度兒童工作坊

2019-02-13 00:44

法國名畫真跡 故宮展出倒數6天

2019-02-12 00:00

丁紹光畫展 免費入場

2019-02-10 23:28

《讀者》2月號 談名導選角

2019-02-10 23:22
看更多

熱門文章

五月天石頭放下吉他　執筆記錄每一場巡演點滴

2019-03-07 09:33

周紘立／87歲的外婆問我，我愛男人的這款愛情（下）

2019-03-08 00:06

彤雅立／致父親信

2019-03-08 00:04

好戲上場！百年崑曲的當代演繹──專訪蘇州崑劇院院長蔡少華

2019-03-07 09:00

【記憶藏寶圖】洪彩鑾／護理系最難忘的三門課

2019-03-08 06:00

【野想到】李進文／損益

2019-03-08 00:08

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】楊植斗／現代社會的心安理得

2019-03-08 06:00

【慢慢讀，詩】楚狂／已經

2019-03-08 00:03

【青春名人堂】葉子／智能顧貓法

2019-03-08 06:00

震撼「愛之谷」首度華麗呈現

2019-03-08 00:28

當戲曲邂逅大提琴…3藝術大師赴日 文化行銷台灣

2019-03-08 00:25

全本全景「鐘樓怪人」票券開賣了

2019-03-08 00:31
看更多

留言

Top