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台北傳藝季開跑 澎恰恰以歌劇談母愛

2019-03-04 18:43台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

台北傳統藝術季的開幕記者會上，澎恰恰1人分飾2角，表演一對父子間的搞笑對話。（p...
台北傳統藝術季的開幕記者會上，澎恰恰1人分飾2角，表演一對父子間的搞笑對話。（photo by 張朝瑋/台灣醒報）
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在輕快的木琴與渾厚的低音提琴演奏聲中，台北傳統藝術季即將展開！由台北市立國樂團主辦的傳藝季已邁入第32年，此次活動中最引人矚目的，是由男星澎恰恰、女伶呂雪鳳、男高音湯發凱主演的歌劇「我的媽媽欠栽培」，講述母親為家庭付出一切的辛苦，三人亦在現場個別即興演出，讓大家看見他們的深厚功力。

歌劇結合歌仔戲

台北市文化局副局長李麗珠在4日記者會中致詞表示，台北傳藝季不只是台北市最盛大的藝術饗宴，更是全台規模最大、歷史最悠久的傳統藝術盛會，內容也不斷在創新。此次的台灣歌劇「我的媽媽欠栽培」就是將西洋歌劇與台灣歌仔戲融合，要讓民眾耳目一新。

歌劇導演游源鏗表示，該劇是改編自楊富閔的同名小說，但劇本寫著寫著，不知不覺就把自己所遇過的母親印象投射進去。劇中的母親，舉凡寫春聯、縫紉等技能樣樣皆通，她為了家庭付出一切，卻失去了自我，也就是「欠栽培」。相信所有觀眾都能在劇中看到自己母親的影子，也能體會天下所有母親的辛勞。

名字編入歌詞

在歌劇中領銜主演的澎恰恰、呂雪鳳、湯發凱在現場即興表演，其中澎恰恰1人分飾2角，演出父子間的搞笑對話；湯發凱則利用其男高音所長，在表演中不斷切換歌劇及歌仔戲唱腔；呂雪鳳在表演中，甚至把在場貴賓及媒體記者的名字都編入歌詞，被「唱」到的人也紛紛起立向在場眾人致謝。呂雪鳳表示，這麼做是為了感謝大家對傳藝季的付出及宣傳。

台北市立國樂團團長鄭立彬表示，傳藝季的開幕音樂會名為「安平風雲」，是以南台灣為主題，結合2個樂團、3個合唱團、4位獨唱家，將近300人的龐大陣容，盛況空前共同演出；另外，4月也有一場「巴別之塔：奪回勇者之心」的劇場演出，由年輕指揮家帶領，打造一個電玩場景，要拉近年輕族群與傳統藝術的距離，期待大家共襄盛舉，親身體驗。

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北市歌仔戲

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