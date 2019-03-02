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木雕創作聯展　年輕藝術家進駐只到3月10日

2019-03-02 19:43聯合新聞網 讀.書.人

年輕木雕創作家江基名作品〈貓與少女〉運用木表現憂鬱少女的的狀態。（圖／板橋435...
年輕木雕創作家江基名作品〈貓與少女〉運用木表現憂鬱少女的的狀態。（圖／板橋435 藝文特區 提供）
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新北市地區熱愛藝文活動的朋友有福了！3月10日前，在板橋435藝文特區，集結年輕的多位木雕藝術家，共同舉辦木雕創作聯展，以具象人物、動物或抽象造形等多元主題，詮釋立體雕塑創作者的生活經驗和藝術思維，也賦予木頭全新的生命力，歡迎有興趣的民眾前往參觀。

本次木雕創作聯展共有四位年輕藝術家，展出作品各自有不同的特色，以下是有關他們與作品的簡介：

●林安常　雕擬肉的型態

依循木材原生造形發想、設計的「肉形態系列」，透過鑲嵌、榫接等技法，表現

肉塊的造形美感與木頭的材質特性。

●吳耀庭　木與人像的關係

以具象寫實風格，表現人物木雕的刻劃，並嘗試處理多種符號間的相互關係。

●曾上杰　在木雕中體現哲思

曾上杰的木雕則關注作品本質的內外平衡，在戲劇性的動態造形底下，蘊含著對於自身的哲學思考。

●江基名　憂鬱少女鏡照現實

多以少女為作品的形象主軸，試圖刻畫一個對未來有所憧憬、卻又對現實有著不安憂鬱的少女狀態，表達現實與理想的曖昧關係。藝術家們使用相同的木材料，展現出高度的作品差異性與變幻多端的藝術表現，適合親子朋友一同欣賞，不僅讓大家能更瞭解木雕藝術、認識溫潤的木材質，也能感受並分享藝術家們駐村的成果。


展覽資訊

木雕創作聯展

時間：即日起至3月10日

地點：板橋435 藝文特區／大漢館、新海館

地址：板橋區中正路435 號

進駐藝術家：江基名、吳耀庭、林安常、曾上杰

瞭解更多活動資訊


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